MSB: Irak ve Suriye\'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadesi yer aldı.