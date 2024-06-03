Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teröristleri, hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › MSB: Irak ve Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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