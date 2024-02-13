Msb: Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay Şehit Oldu - Son Dakika
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Msb: Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay Şehit Oldu

Msb: Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), jandarma uzman çavuş Ahmet Tuğay'ın görev esnasında geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şehide Allah'tan rahmet dileyerek başsağlığı mesajı paylaştı.

13.02.2024 17:49
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), jandarma uzman çavuş Ahmet Tuğay'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB bugün jandarma uzman çavuş Ahmet Tuğay'ın görev esnasında geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"13 Şubat 2024 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

" Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, JÖH.Tb.K.lığında görevli J.Uzm.Çvş. Ahmet TUĞAY görevi esnasında geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."

Kaynak: ANKA

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