MSB, Manisa'da eğitim alan Somalili komando askerler için mezuniyet töreni düzenledi

MSB, Manisa'da eğitim alan Somalili komando askerler için mezuniyet töreni düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Manisa'da konuşlu 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığında komando temel eğitimini tamamlayan Somalili askeri personel için mezuniyet töreni düzenlendi. Bakanlık, Somali ile askeri eğitim işbirliğinin sürdüğünü belirterek mezun askerleri tebrik etti.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) komando temel eğitimi verilen Somalili askeri personel için mezuniyet töreni düzenlendi.
Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Somali ile askeri eğitim alanındaki işbirliğinin devam ettiği belirtildi.
Manisa'da konuşlu 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından, Somalili misafir askeri personele komando temel eğitimi verildiği aktarılan açıklamada, "Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Somalili askeri personel için mezuniyet töreni düzenlendi. Mezun olan Somalili kardeşlerimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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