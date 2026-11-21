(ANKARA) – Milli Savunma Bakanlığı, Mühimmat Sınıfı Astsubay Temel Kursiyerlerine yönelik mühimmat imha eğitimi gerçekleştirildiğini duyurdu. MSB Ayrıca Türkiye- Macaristan Özel Kuvvet Eğitimi yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi X hesabından yapılan açıklamada, Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından Mühimmat Sınıfı Astsubay Temel Kursiyerlerinin katılımıyla mühimmat imha eğitimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından 12 personelin katılımıyla Türkiye-Macaristan Özel Kuvvet Eğitimi düzenlendiği belirtildi.

Eğitim kapsamında atış ve muharebe taktik simülasyonları, askeri serbest paraşüt, keskin nişancı, tahrip, meskün mahalde muharebe, yakın muharebe, mağara ve sığınak eğitimlerinin icra edildiği kaydedildi.

Bakanlık, ortak eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntüleri de paylaştı.