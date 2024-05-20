MSB: Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk\'ta 3 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör yuvalarına yönelik operasyonlarının devam ettiği vurgulandı.

20.05.2024 13:31
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MSB: Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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