MSB: Pençe Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Pençe Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

05.05.2024 13:23
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki 3 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Pençe Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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