MSB, Romanya hava sahasında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 'AK Parti belediyeciliği, gerçek belediyeciliktir'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da yaptığı konuşmada, AK Parti belediyeciliğinin gerçek belediyecilik olduğunu belirterek, Kastamonu'nun tüm ilçelerinin doğal gaza kavuşması için süreci takip edeceğini söyledi. Yumaklı, yerel seçimler için çalışmalara başladıklarını ve Kastamonu'nun 19 ilçesinin ve merkez ilçenin AK Parti adayları tarafından kazanılmasının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Yumaklı hükümetin vatandaşın duasına ihtiyacı olduğunu ifade ederek, duaların en büyük destek olduğunu belirtti.