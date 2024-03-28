MSB, Romanya hava sahasında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, yakıt ikmalinden görüntülere de yer verildi.
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