MSB, Romanya hava sahasında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MSB, Romanya hava sahasında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını duyurdu. Paylaşımda, yakıt ikmalinden görüntülere de yer verildi.

28.03.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt ikmalinden görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA

Savunma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, Romanya hava sahasında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Denizli'de Teknik Tekstil Semineri Gerçekleştirildi
    15:25 Denizli'de Teknik Tekstil Semineri Gerçekleştirildi

    Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliğiyle teknik tekstil alanında bir seminer düzenlendi. Seminerde, Spinteks firmasının Genel Müdürü Yalın Aydın, carbon fiber ve kompozit tekstillerin Denizli'deki serüvenini anlattı.

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 'AK Parti belediyeciliği, gerçek belediyeciliktir'
    15:25 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 'AK Parti belediyeciliği, gerçek belediyeciliktir'

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da yaptığı konuşmada, AK Parti belediyeciliğinin gerçek belediyecilik olduğunu belirterek, Kastamonu'nun tüm ilçelerinin doğal gaza kavuşması için süreci takip edeceğini söyledi. Yumaklı, yerel seçimler için çalışmalara başladıklarını ve Kastamonu'nun 19 ilçesinin ve merkez ilçenin AK Parti adayları tarafından kazanılmasının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Yumaklı hükümetin vatandaşın duasına ihtiyacı olduğunu ifade ederek, duaların en büyük destek olduğunu belirtti.

  • İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü Yüzücüsü Masal Özgü Koyuncu Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu
    15:24 İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü Yüzücüsü Masal Özgü Koyuncu Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu

    İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü yüzücüsü Masal Özgü Koyuncu, Sakarya'da düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre ve 100 metre çiftpalet branşında birinci oldu. 14-17 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşen şampiyonada Koyuncu, 100 metre mesafesinde Türkiye rekorunu kırdı ve milli takım barajını geçti.

  • Edirne Belediyesi ve Pazarcılar Odası arasında pazar yerleri işletme protokolü imzalandı
    15:23 Edirne Belediyesi ve Pazarcılar Odası arasında pazar yerleri işletme protokolü imzalandı

    Edirne Belediyesi ile Edirne Pazarcılar Odası arasında kentteki pazar yerlerinin işletilmesine ilişkin protokol imzalandı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni protokolün hazırlandığını ve tüm sebze meyve pazarlarının düzeninden odanın sorumlu olacağını belirtti. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Gürkan, açılışı geciken Cumartesi Pazarı hakkında da bilgi verdi. Edirne Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Hasır ise Gürkan'a teşekkür etti. Ayrıca, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleceğin Yazarları Projesi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

  • Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Balıkesir'de Sporcu Gençlerle Buluştu
    15:20 Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Balıkesir'de Sporcu Gençlerle Buluştu

    Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Balıkesir'i ziyaret ederek sporcu gençlerle bir araya geldi. Edremit Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler, sporcular ve öğrencilerle buluşan Bakan Yardımcısı, gençlerin görüş ve taleplerini dinledi. Bakan Yardımcısı ayrıca İvrindi ilçesinde yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı ve Gökçeyazı futbol sahasında çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

  • İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anma töreni düzenlendi
    15:19 İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anma töreni düzenlendi

    İstanbul Adalet Sarayı'nda terör örgütü DHKP-C üyeleri tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz, düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Kiraz'ın adalet mirasını layıkıyla ifa etmek gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da törene katılarak Kiraz'ın makam odasına karanfil bıraktı.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik'te Vatandaşlarla Buluştu
    15:19 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik'te Vatandaşlarla Buluştu

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen gece döneri sahur programında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Aktaş, Bursa'nın her köşesinde gülümsediklerini ve bu şehirde yaşamaktan mutlu olduklarını belirtti.

  • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 20 İlçede Sağlık Merkezleri Açacak
    15:18 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 20 İlçede Sağlık Merkezleri Açacak

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçenin tamamında tam teşekküllü sağlık merkezleri açacak. Sağlık merkezlerinde ayakta muayene, teşhis ve tedavi, tahlil, enjeksiyon/pansuman, ağız ve diş sağlığı, psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, diyetisyen ve evde bakım hizmetleri verilecek.


14:54 Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan’da okullar tatil edildi Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
11:58 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialarla ilgili sosyal medyada nefret söylemi suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı Karabük Üniversitesi'ndeki iddialarla ilgili sosyal medyada nefret söylemi suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:24 Bandırma’da erkek cesedi bulundu İmralı’da batan gemi ihtimali Bandırma'da erkek cesedi bulundu! İmralı'da batan gemi ihtimali
13:48 Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı
13:40 Dilan Polat, Nez Demir’den şikayetini geri çekti Dilan Polat, Nez Demir'den şikayetini geri çekti
13:40 Yangında bulunan cesetle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Yangında bulunan cesetle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
13:08 Aradaki yaş farkı bomba Sergen Yalçın’ı günübirlik İstanbul’a getiren güzel Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
12:43 Ronaldo’nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım Ronaldo'nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım
12:04 CHP lideri Özel’den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız CHP lideri Özel'den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız
11:35 İmamoğlu mu Kurum mu Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı “Avantajlı“ görüyor İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 15:26:18. #1.12#
SON DAKİKA: MSB, Romanya hava sahasında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement