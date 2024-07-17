MSB, Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MSB, Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarını kınadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu hedef alan açıklamasının şiddetle kınandığını bildirdi. Bakanlık, Dendias'ın açıklamalarının düzeysiz, yalan ve iftira dolu olduğunu belirtti. Açıklamada, Türk ordusunun Kıbrıs Türk halkını soykırım girişiminden kurtardığı vurgulandı ve Yunanistan Savunma Bakanı'nın Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri baltalamaktan vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

17.07.2024 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu hedef alan açıklamasının şiddetle kınandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dendias'ın açıklamalarının, "Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu" olduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamanın şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, Türk ordusunun, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan "garantörlük" hakkı uyarınca harekete geçerek 1963-1974'te Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtardığına işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk askerinin cesareti ve varlığı sayesinde 1974 yılından bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmemiş, Yunanistan'ın Kıbrıs Rum halkı üzerindeki cuntacı baskısı ortadan kalkmış ve Yunanistan'daki askeri rejim yıkılarak demokrasiye dönüş mümkün hale gelmiştir. Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır. Yunanistan Savunma Bakanı'nı, iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Sayın Dendias'ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir."

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Nikos Dendias, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
08:13 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
05:05 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:40 “Sıcaklıklar artacak“ diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın "Sıcaklıklar artacak" diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
10:07 Dünyada sadece 6 örneği bulunan ’Gagalı Balina’ Yeni Zelanda’da karaya vurdu Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu
10:07 Bangladeş’te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti Bangladeş'te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti
09:48 Bomba iddia Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 11:25:47. #1.11#
SON DAKİKA: MSB, Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement