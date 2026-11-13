MSF, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine düzenlenen hava saldırısını kınadı, 6 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MSF, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine düzenlenen hava saldırısını kınadı, 6 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

MSF, İsrail'in dün gece Han Yunus'taki Nasır Hastanesine düzenlediği hava saldırısını kınadı. Açıklamaya göre saldırıda aralarında bir çocuk ve bir cerrahın bulunduğu 6 kişi öldü, 52 kişi yaralandı; hastanenin yatan hasta bölümü ağır hasar gördü.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği ölümcül saldırıyı kınadı.

MSF, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dün gece Nasır Hastanesine düzenlenen İsrail hava saldırısı karşısında büyük bir dehşet ve öfke duyulduğu belirtilen açıklamada, bu ölümcül saldırı kınandı.

Açıklamada, hastanenin cerrahi binasının hedef alındığına işaret edilerek, "Saldırı, aralarında bir çocuk ve bir cerrahın da bulunduğu 6 kişinin ölümüne, 52 kişinin ise yaralanmasına yol açtı." ifadesi kullanıldı.

Saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadığına dikkatin çekildiği açıklamada, MSF'nin, yaralılar arasında bulunan ve ameliyat edilmesi gereken 2 doktor ile bir hastayı, hastanenin farklı bir binasında tedavi altına aldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Hastanenin yatan hasta bölümü ağır hasar görmüş, acil servis, radyoloji, laboratuvar ve ameliyathane birimleri ise şu an için hizmet veremez hale gelmiştir. Nasır Tıp Kompleksi, yaklaşık 1,3 milyon insana hizmet veren ve temel acil durum, cerrahi ve uzmanlık gerektiren tıbbi bakımı sağlayan, Gazze'nin güneyindeki ana sevk hastanesidir. Hastaların ve sağlık personelinin, hayatların kurtarılması gereken bir yer olan hastanenin içinde bir kez daha öldürülmesi ve yaralanması kabul edilemez bir durumdur." ifadesi kullanıldı.

Nasır Hastanesinin Ekim 2023'ten bu yana en az 6 hava saldırısına maruz kaldığı, defalarca kara saldırıları ve topçu atışlarının hedefi olduğu belirtildi.

"Uluslararası insancıl hukuk uyarınca hastanelere saygı gösterilmeli ve bu yapılar korunmalıdır"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası insancıl hukuk uyarınca hastanelere saygı gösterilmeli ve bu yapılar korunmalıdır. Gazze'de faal durumdaki hastanelere yönelik saldırılar, hiçbir koşulda normal veya kabul edilebilir görülemez. İsrail'in askeri eylemleri, sivil nüfus üzerinde her geçen gün yıkıcı bir etki oluşturmaya devam ediyor. Yalnızca 30 Ağustos ile 12 Kasım ??arasında Gazze genelinde savaş uçakları, insansız hava araçları ve helikopterlerin dahil olduğu en az 567 hava saldırısı kaydedildi."

Dünya liderlerine, kınama açıklamalarının ötesine geçme ve Gazze'deki hastaların, sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerinin korunmasını sağlamak için somut adımlar atma çağrısı yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların, sessizlik ve cezasızlıkla karşılanamayacağı vurgulandı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıOrta DoğuGüncelSağlıkİsrailÇocukNasırDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 13:20:32. #.0.3#
SON DAKİKA: MSF, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine düzenlenen hava saldırısını kınadı, 6 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android