MSÜ\'de Astsubay Adayları Geleceğe Hazırlanıyor

Türk Deniz Kuvvetleri'nin astsubay ihtiyacını karşılayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (DAMYO), öğrencilerini son teknolojileri kullanarak üst düzey eğitimle donatıyor.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki MSÜ DAMYO'da aralarında Gine, Libya, Gambiya, Senegal ve Azerbaycan gibi çok sayıda ülkeden gelen 59'u yabancı 1090 öğrenci astsubay son teknolojiler kullanarak geleceğe hazırlanıyor.

Özellikle bilgisayar, denizcilik, uçak, siber güvenlik, askeri bilimler, yabancı dil, elektrik, elektronik, gemi makineleri gibi çok önemli branşlarda özenle eğitilen öğrenciler, Mavi Vatan'ın kahramanları arasına girmek için büyük çaba sarf ediyor.

MSÜ DAMYO Müdürü Prof. Dr. Bayram Kılıç, yaptığı açıklamada, MSÜ DAMYO'nun gücünü köklerinden, tarihinden alan 135 yıllık köklü bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti.

Okulun Türk Deniz Kuvvetleri'ne üstün hizmet verecek şekilde yüksek akademik birikim ve üstün askeri anlayışa sahip astsubaylar yetiştiren bir yuva olduğunu belirten Kılıç, okulun eğitimdeki çağdaş yaklaşımlarını, gelişen yeni eğitim teknolojilerini sürekli takip ettiğini ve Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve öğretim programlarını geliştirdiğine dikkati çekti.

Müfredatlarının Türk Deniz Kuvvetlerinin yeni sistem ve platformlarına uygun şekilde dizayn edildiğini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda okulumuz dijital dönüşüm, yapay zeka, siber güvenlik ve elektronik harp konularında laboratuvarlarını yenilemiş ve müfredatlarını güncellemiştir. Okulumuzda son 3 yılda Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu elektronik kütüphanesinin kurulması, öğrenci sınıflandırma merkezinin kurulması, elektronik harp programı ve DAMYO sanal gerçeklik projeleri hayata geçirilmiştir."

Sanal gerçeklik dershanelerinde VR gözlüklerle eğitim veriliyor

Prof. Dr. Kılıç, Azerbaycan'dan Gine'ye, Gambiya'dan KKTC'ye, Libya'dan Senegal'e kadar uzanan geniş coğrafyada dost ve müttefik ülkelerden askeri öğrencilerin de kabul edildiğine dikkati çekerek, okulda 24'ü sivil, 150'si asker olmak üzere yaklaşık 200 personelle eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü aktardı.

Okulda, deniz ulaştırma işletmeciliği, elektronik, bilgisayar, uçak teknolojileri, gemi makineleri işletmeciliği, elektrik, işletme gibi 7 eğitim programında 11 akademik bölüm ve 20 branşta eğitim verildiğine değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"Sınıflandırma merkezi kurularak öğrencilerimizin branşlaşması bilimsel bir zemine oturtulmuştur. Psikomotor test sonucu, öğrencinin tercihi, mezun olduğu alan, öğrencilerin not ortalaması gibi 9 aşamadan geçerek öğrencilerimiz branşlara ayrılmaktalar. Böylece öğrencilerimiz şeffaf şekilde yetenek, istek ve çalışma alanlarına göre branşlarına ayrılmaktalar. Okulumuzda elektronik harpten gemi makinelerine, silah elektronikten fizik laboratuvarına, yabancı dilden sanal gerçeklik laboratuvarlarına kadar çok geniş laboratuvar ortamında eğitim verilmektedir.

Özellikle sanal gerçeklik dershanelerinde yıl içerisinde öğrenciler VR gözlükleri takarak birebir Türk Deniz Kuvvetleri'nin platformlarındaymış gibi eğitim almaktadırlar. Yıl sonunda ise öğrencilerimiz açık deniz eğitimi kapsamında Çanakkale'den Kıbrıs'a, Malta'dan İtalya'ya farklı ülkelere seyahat yaparak 3 hafta süreyle Deniz Kuvvetlerinin gemilerinde uygulamalı eğitimi birebir almaktadır. Ayrıca yıl içerisinde yapılan tatbikatlara da eğitim amaçlı katılmaktadırlar."

Kılıç, askeri ve akademik eğitimin yanında farklı şehirlere kültür gezileri ve spor yarışmalarına katılım, öğrenci kulüp çalışmaları gibi bireysel alanlarda da öğrencilerin sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirmelerine fırsat verildiğini kaydederek, "'Denizlere hakim olan cihana hakim olur' şiarından hareketle dünyanın en iyi deniz astsubayları yetiştirme azmi, gayreti ve hedefi olan bir okuluz." ifadelerini kullandı.

Yüzer ve dalar unsurlarda görevlendirilecek astsubay adayları eğitiliyor

Dizel motor sanal gerçeklik dershanesi eğitmeni Astsubay Başçavuş Ozan Çetinkaya da dershanede VR gözlükleri kullanarak Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan ve girecek olan yüzer ve dalar unsurlarda görev yapacak astsubay adaylarının eğitildiğini söyledi.

VR gözlükler aracılığıyla geleneksel yöntemlerden farklı olarak birebir aynı motor eğitimlerini öğrencilere aktarıldığına vurgulayan Çetinkaya, "Buradaki amaç, geleneksel yöntemleri desteklemek, zamanı efektif kullanmak, cihaz ve sistemlerin öğretilmesine yönelik görsel eğitim faaliyetlerini sanal ortamda, güvenli, interaktif ve daha etkin bir şekilde verilebilmesini sağlamaktır." diye konuştu.

VR gözlüklerle eğitim alan birinci sınıf öğrencisi Turgay Efe ise okulun kendilerine sorumluluk bilinci, disiplin, liderlik ve ekip çalışması becerilerini kazandırdığını anlattı.

Okulda eğitim gördüğü için çok mutlu olduğunu anlatan birinci sınıf öğrencisi Ahmet Sayar da vatana hizmet etmek, disiplinli bir hayat sürmek ve gelecekte başarılı bir astsubay olmak için bu eğitimi seçtiğini belirterek, "Askeri okulda bir günümüz sabah erken kalkarak başlıyor. Fiziksel eğitim, akademik dersler ve askeri eğitimle birlikte yoğun ama dolu bir gün geçiriyoruz." diye konuştu.

DAMYO'nun gözbebeği kadın astsubay adayları göreve hazır

Mavi Vatan'ın korunmasında aktif olarak görev alacak ilk kadın astsubay adaylarını kabul eden DAMYO, her bir kadın öğrencisini de özenle geleceğe hazırlıyor.

Okulun kadın astsubay adaylarından birinci sınıf öğrencisi Dilanur Hazır da aldığı eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ailesinin eğitim konusunda kendisini desteklediğini vurgulayan Hazır, "Ailem şu anda bu şanlı yuvada eğitim görmemden büyük mutluluk duyuyor. Burayı vatanıma hizmet etmek için tercih ettim. Başarılı bir deniz astsubayı olmak istiyorum. Vatanımı, milletimi ve ailemi gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Birçok branşta uzman akademisyenler öğrencileri bilgilerle donatıyor

Okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Yüzbaşı Özlem Zeynep Kaya ise dersin amacının, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirerek mesleki yaşamlarında ve uluslararası görevlerinde etkin iletişim kurabilmelerini, Türkiye'yi başarıyla temsil edebilecek personel yetişmek olduğunu söyledi.

Gemicilik uygulama derslerini veren Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Şanlı da Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan gemilerde görev yapacak astsubay aday öğrencilere gemicilik donanımları ve araçlarını kullanmaları noktasında eğitim verdiğini aktardı.

Simülatör laboratuvarlarında uygulamalı gemi kullanıyorlar

Gemide görev alacak astsubay adaylarını eksiksiz şekilde görevlerine hazır etmek için dershanelerin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanan okul, özellikle son teknoloji sınıfları sayesinde öğrencilerini her gün gemideymiş gibi eğitiyor.

Sanal simülasyon laboratuvarlarında öğrencilere aktarılan bilgilerle gemiyi kullandıran eğitmenler, ikinci yıl sonunda gemi dahi rahatlıkla kullanabilecek seviyeye getirmeyi hedefliyor.

Seyir Astsubay Kıdemli Başçavuş Şerif Yücebay, seyir uygulama dershanesinde harita üzerinde uygulamalı eğitim alan öğrencilerin daha sonra sanal köprü üstü simülatörü laboratuvarında da askeri gemi kullanmayı öğrendiklerine vurgu yaptı.

Simülatörde İstanbul Boğazı'nda seyir yapan savaş gemisini kullanan öğrencilerden Kaan Hamzakurt ise simülasyonda köprü üstünde her türlü hava ve deniz şartlarında gerçeğe yakın bir şekilde gemiyi sevk ve idare ettiklerine değinerek, "Bulunmuş olduğumuz yerde seyir eğitimlerini uygulamalı olarak öğreniyoruz." dedi.

"Türkiye askeri eğitimde en iyisi"

Okulda eğitim alan yaklaşık 59 yabancı astsubay adayı öğrenciden Gineli Mamadu Saliou Barry de Türkiye'de olmak ve DAMYO'da eğitim almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gine'nin Türkiye'ye güvendiğini anlatan Barry, "Bu yüzden buradayım ve çok mutluyum. Bence Türkiye askeri eğitimde en iyisi. Burada ülkemde gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Libya'dan gelen Sufyan Omar Abraheem ise Türkiye'de çok iyi eğitildiklerine dikkati çekerek, ülkesine gittikten sonra görev alacak olmanın da mutluluğunu yaşadığını kaydetti.