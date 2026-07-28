MSÜ Öğrencileri Zorlu Askeri Eğitime İştirak Ediyor

MİLLİ Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (KAMYO) öğrencileri, İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen Yıl Sonu Tatbiki Askeri Eğitimi'nde (ATAT) zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. 10 ülkeden 143 misafir öğrencinin de katıldığı eğitimlerde, astsubay adayları sızma parkurundan bot harekatına, göğüs göğse muharebeden amfibi harekat eğitimine kadar birçok alanda eğitim görüyor.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda geleceğin astsubayları hem akademik hem de fiziki olarak yetiştiriliyor. Eğitim kapsamında İzmir'in Urla ilçesinde 1'inci sınıf öğrencilerine 6 hafta ve 2'nci sınıf öğrencilere 2 hafta Yıl Sonu Tatbiki Askeri Eğitimi (ATAT) veriliyor. Bu yıl kız ve erkek öğrencilerin yanı sıra 10 ülkeden 143 misafir askeri öğrencinin katıldığı ATAT faaliyetleri kapsamında; atış, sızma parkurundan geçiş eğitimi, muharebe düzenleri eğitimi, duruma dayalı eğitimleri, yüzme eğitimi ve göğüs göğse muharebe eğitimleri icra ediliyor. Müşterek eğitim faaliyetleri kapsamında; yangın eğitimi, bot harekatı eğitimi, EYP faaliyetlerinin ve METİ Takımı'nın tanıtılması eğitimi, helikopterlerin tanıtılması ve helikopter yönlendirme eğitimi, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Eğitimi, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterindeki teçhizatın tanıtılması eğitimi, Amfibi Harekat Eğitimi ve Hava Hücum Harekatı Eğitimleri yapılıyor.

'ATIŞ, EĞİTİM VE SPOR BECERİLERİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARTIYORUZ'

Öğrenci taburunda görevli takım komutanı, "Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda astsubay adaylarını akademik dönemde kazanılan askeri eğitim konularındaki yeteneklerini burada pekiştirerek atış, eğitim ve spor becerilerini en üst seviyeye çıkartıyoruz. Onlara disiplin, sadakat, silah arkadaşlığı ve aidiyet bağlarını bir yaşam tarzı olarak kazandırıyor, mukavemet, cesaret ve savaşçı ruh nitelikleriyle donatarak en güç koşullarda görev yapabilme azim ve iradesine sahip birer komutan olarak geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

'VATANINA ADANMIŞ BİR ASKER OLMAYI HEDEFLİYORUM'

KAMYO öğrencisi, "Bu okulda olmamın nedeni; Atatürk ilke ve inkılaplarına sarsılmaz bir bağlılıkla, askeri sevk ve idare yeteneği gelişmiş, liderlik vasıflarına sahip nitelikli bir muvazzaf astsubay olmaktır. Burada edindiğim mesleki bilgi ve disiplinle sorumluluklarımı en üst düzeyde yerine getiren, gelecekteki eğitim süreçlerine hazır, vatanına adanmış bir asker olmayı hedefliyorum" diye konuştu. Bir diğer KAMYO öğrencisi, "Okulumuz akademik ve askeri eğitimin yanı sıra fiziksel ve mental donanımlar kazandırmaktadır. Yüzme eğitimleri ile suyun ve doğanın zorlu şartlarında bile görevi bırakma direncini, savaş ve göğüs göğüse muharebe eğitimleri ile en kritik anlarda dahi hızlı reflekslerle doğru karar alma cesaretini ve caydırıcılığını aşılıyor" dedi.