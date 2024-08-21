Muaythai'de dünya ikincisi olan çiftçi kızı tarlada şeftali hasadı yapıyor - Son Dakika
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Muaythai'de dünya ikincisi olan çiftçi kızı tarlada şeftali hasadı yapıyor

Muaythai\'de dünya ikincisi olan çiftçi kızı tarlada şeftali hasadı yapıyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan Asmin Dinç, Muaythai'de dünya ikinciliği başta olmak üzere birçok başarı elde etti. Okulların kapanmasının ardından ailesine ait tarlada şeftali hasadı yapan Dinç, aynı zamanda Türkiye Muaythai Şampiyonası için hazırlanıyor.

21.08.2024 11:58
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İZMİR'in Selçuk ilçesinde yaşayan çiftçi bir ailenin 4 çocuğundan biri olan Asmin Dinç (13), 3 yıl önce kardeşini götürürken merak saldığı Muaythai'de dünya ikinciliği başta olmak üzere çok sayıda başarı elde etti. Okulların kapanmasının ardından ailesine ait tarlada şeftali hasadı yapan ve aynı zamanda Türkiye Muaythai Şampiyonası için hazırlanan Dinç, "Tarladaki iş bitmek üzere, tarladan çıkıp ringe gideceğim. Kendime güveniyorum. Birinci olmayı hedefliyorum" dedi.

Selçuk ilçesinde yaşayan Zekiye Dinç (35) ve Kurtuluş Dinç'in (38) kızı Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Asmin Dinç'in kardeşi Baver Dinç (8), 3 yıl önce Muaythai sporuna başladı. Asmin Dinç, kardeşini antrenmanlara götürürken, bu spora merak saldı. Muaythai'ye başlayan ve kısa sürede yeteneği ortaya çıkan Dinç, 48 kiloda Afyonkarahisar'da katıldığı minik yıldız maçında milli takıma girdi. Milli sporcu Dinç, 2023 yılında 52 kiloda dövüştüğü Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ise ikincilik kürsüsüne çıktı.

Başarılarıyla ailesini gururlandıran Dinç, okulların kapanmasının ardından ise ailesine ait tarlada şeftali hasadı yapıyor. Aynı zamanda 25 Ağustos'ta Muş'ta düzenlenecek Türkiye Muaythai Şampiyonası için hazırlanan Dinç, "Kardeşimi götürürken, bu sporu yapmak için heveslendim. Spora başladım ve İzmir'de birkaç maça çıktım. Daha sonra katıldığım Türkiye şampiyonasında çeyrek finali kazanarak 3'üncü oldum. Afyonkarahisar'da minik yıldız maçında milli takıma girdim. Geçen yıl da 52 kiloda minik bayan kategorisinde dünya ikincisi oldum" ifadelerini kullandı.

'KENDİME GÜVENİYORUM'

Asmin Dinç, "Ailece buradayız. Sezonun başından beri çalışıyorum. Anneme babama destek oluyorum. İnsan başta zorlanıyor ama sonradan alışıyor. Tarlaya saat 05.00'de gelip 12.30'da bırakıyoruz. Okullar kapanmadan önce hafta sonları çağla topluyorduk. Okullar kapandıktan sonra her gün tarlaya geliyorum. Bahçe işleri yoğun geçiyor. Kasa yapıyorum, ayakçı oluyorum, kova çekiyorum, şeftali topluyorum" dedi.

Muaythai sporunu çok sevdiğini ve şampiyonada birinciliği hedeflediğini belirten Dinç, "Tarladaki iş bitmek üzere, tarladan çıkıp ringe gideceğim. Kendime güveniyorum. Arkamda beni destekleyen antrenörüm, babam ve ailem var. Birinci olmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

'4 ÇOCUĞUM TARLADA BÜYÜDÜ'

Anne Zekiye Dinç de yaklaşık 20 yıldır şeftali işiyle uğraştıklarını belirtip, "Evlendik, eşimle beraber varımızı yoğumuzu bu işe verdik. İşimiz güzel gitti. Sonrasında çocuklarımız oldu. Kimisini tarlaya 3 aylıkken getirdim. İki ağacın arasına salıncaklarını kurup, burada büyüttüm. Asmin'i tarlaya getirdiğimde henüz süt içiyordu, süt tarlada bozulmasın diye toprağın içine gömerek saklıyorduk. Çok anımız var, 4 çocuğum tarlada büyüdü. Bu işten hiç gocunmuyorum. Asmin'inin de başarılarıyla gurur duyuyorum. Küçük yaştan beri beden gücü yüksekti ve bilinçli kullanarak bu sporda başarılı oldu. Kimse onun üzerine gidemiyor. Okula giderken normalde 'Dikkat et, kimse sana bulaşmasın' denir ben 'Kimseye bulaşma' diyorum. Evde şakayla karışık bana öğrendiklerini uygulamaya çalışıyor. İnşallah bu sporla ilgili güzel bir yere gelir. Beden eğitimi öğretmeni olmasını isterim. Daha da iyi yerlere de gelebilir ama benim gibi tarlalarda çalışacağına öğretmen olsun isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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