Mübadelenin 101\'inci yılı Büyükçekmece\'de etkinliklerle anıldı

Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te Lozan'da imzalanan nüfus mübadelesinin 101'inci yıldönümü Büyükçekmece'de yapılan etkinliklerle anıldı. Mübadelede yaşamını yitirenlerin anısına denize karanfil bırakan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 'Bu gerçeği yaşayan ve şimdide torunları tarafından yaşatılan mübadele meselesi ebedi olarak cumhuriyetin bir parçası olarak hatırlanmaya devam edecektir' dedi.
Mübadillerin karaya ilk ayak bastıkları yerlerden biri olan Mimarsinan İskelesi'nde gerçekleşen anma etkinliğinde temsili karaya çıkış töreni de yapıldı. Etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Tepecik Trakya Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özcan, Büyük Mübadele Derneği Başkanı Sabit Semiz ve birçok vatandaş katıldı. Temsili karaya çıkış töreninde duygusal anlar yaşandı. Program Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldıktan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mübadele sırasında yaşamını yitirenlerin anısına denize karanfil bırakıldı.
Büyükçekmece Belediyesi tarafından yaptırılan ve mübadele döneminde zorunlu göçe tabi tutulan mübadilleri Yunanistan'dan İstanbul ve İzmir'e taşıyan 'Gülcemal' isimli geminin adını taşıyan sosyal tesis de açıldı.
'GÖÇ EDENLERİN NASIL GÖZYAŞI AKITTIKLARINA 40 YILDIR ŞAHİDİM'
Tarihi bir gerçeğin anma töreninde olduğunu söyleyen Akgün, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları paramparça olmuş. Yok edilmek üzere olan Osmanlı'nın külleri üzerine büyük bir mücadeleden sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bize emanet ettiler. Kolay yollardan geçilmedi. Mübadele anlaşmasından sonra kimi yollarda kimi denizde hayatını kaybediyor. Büyükçekmece, Çatalça, Silivri ve İstanbul'un birçok yeri özellikle bulunduğumuz coğrafya mübadillerin bir bakıma en çok en yoğun geldiği alanlardan oluyor. Diğer şehirlerimiz Yalova, Ege ve Büyükçekmece' de Mimar Sinan, Tepecik ve Çatalca gibi bölgelerde yoğun mübadil yerleşimi olduğunu biliyoruz. Zorunlu göç edenlerin ortadokslukların bu bölgelere gelip doğdukları, büyüdükleri, oynadıkları sokaklarda nasıl gözyaşı akıttıklarına 40 yıldan beri şahidim. Son kalan mübadillerimizin de Selanik'e daha 3 sene önce Sabit başkanımızla gönderdiğimizde onların oradaki anılarının tazelenmesi, anılarının yaşamaları ve orada döktükleri gözyaşlarını da çekilen videolardan gördük hüzünlendik. Bu tarihi gerçek' dedi.
Akgün 'Mübadil ailelerin bir çoğu yollarda kaldı hepsine rahmet diliyorum. Onların hepsi şehittir. Bu gerçeği yaşayan ve şimdi de torunları tarafından yaşatılan mübadele meselesi ebedi olarak cumhuriyetin bir parçası olarak hatırlanmaya devam edecektir. Bu nedenle cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ve mübadele meselesinin mübadele olayının 100'üncü yılı olan yine Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılında yapacağımız Mübadele Mübadi Evi ve Müzesini 2024' erteledik? diye konuştu.
SEMİZ: MÜBADELE ACI BİR DRAM
Büyük Mübadele Derneği Başkanı Sabit Semiz ise 'Bugün burada 500 yıl ana vatanlarında yaşayıp 100 yıl önce ana yurtlarına gelen neslin torunları olarak mübadele sözleşmesinin 101'inci dönemi için bir araya toplanmış bulunmaktayız. Büyük Mübadele Derneği ve Büyükçekmece Belediyesi'nin katkılarıyla 2011 yılından beri burada her yıl 30 Ocak'ta bu etkinlikleri düzenleyip göç yollarında insanların ölmemesi savaşların bir daha yaşanmaması için mücadelemizi veriyoruz. Mübadele acı bir dram. Ecdanının mezarları öbür tarafta kendin bu topraklarda yaşam sürdürmeye çalışıyorsun. Özellikle birinci kuşak mübadillerimiz 100 yıl önce bu topraklara adım attıkları zaman çok zor şartlarda çok zor koşullarda tutunmaya çalıştılar. Bizde onların o günkü koşullarda bizlere emanet ettikleri yaşamları devam ettirmeye ve onları anmaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerde bizlere yıllardır katkı sunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e bir kez daha teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
Kırşehir'de psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla çatıya çıkarak boğazını ve karnını kesmeye çalıştı. Şahıs, polisin uzun süren çalışmalarının ardından ikna edilirken, olay amatör kameralara yansıdı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Gonca Yangöz ise Başak Demirtaş sorusuna yanıt vermedi.
Son Dakika › Güncel › Mübadelenin 101'inci yılı Büyükçekmece'de etkinliklerle anıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?