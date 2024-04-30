Mücbir sebep halinin süresi uzatıldı - Son Dakika
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Mücbir sebep halinin süresi uzatıldı

Mücbir sebep halinin süresi uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin süresinin 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan, depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara desteklerin devam ettiğini belirtti ve iş yerleri, sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının yasal süresi içinde teslim etmeleri gereken bilgi, belge ve beyannameleri 16 Eylül 2024'e kadar kabul edileceğini açıkladı. Ayrıca, ödeme vadesi geçmiş borçların 30 Eylül 2024'e kadar ödenebileceği ve faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlandığı ifade edildi.

30.04.2024 15:31
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bugün sona erecek mücbir sebep halinin 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, yazılı açıklamasında, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki vatandaşlara desteklerinin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Nisan 2024 itibarıyla sona erecek mücbir sebep halini 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıyoruz. Belirtilen il ve ilçelerimizde iş yerlerimiz, sigortalılarımız ve genel sağlık sigortalılarımız; mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannameleri, 16 Eylül 2024'e kadar SGK'ye vermeleri halinde yasal süresi içinde teslim edilmiş kabul ediyoruz. Ayrıca, 6 Şubat 2023'ten önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarını 30 Eylül 2024'e, 2023 yılı ocak ila aralık ayları ve 2024 yılı ocak ila temmuz aylarına ait prim borçlarını ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 28 Şubat 2025'e erteliyoruz."

"Faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkanı sağlıyoruz"

Ödeme vadesi geçmiş borçlarını yeniden yapılandırmış veya taksitlendirmiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin 6 Şubat 2023 ila 31 Ağustos 2024 arasında sona eren taksitlerini 30 Eylül 2024'e kadar ödeyebilmelerine imkan sağladıklarını vurgulayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Erteleme kapsamındaki borçlara, 28 Şubat 2025'e kadar başvuru yapılması ve gerekli şartların sağlanması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkanı sağlıyoruz. Söz konusu il ve ilçelerimizde sigortalılarımızın borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarının ödenmesi, kontrol muayene tarihleri gibi uygulamalardan sorunsuz şekilde yararlanmalarını sağlamak için belirlenen yeni mücbir sebep tarihine göre ödeme sürelerini güncelliyoruz. Her zor zamanımızda olduğu gibi yaralarımızı birlikte saracağız. Çünkü biz Türkiye'yiz."

Kaynak: AA

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