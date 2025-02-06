Mudanya Belediyesi Kar Yağışı İçin Önlemler Alıyor - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi Kar Yağışı İçin Önlemler Alıyor

Mudanya Belediyesi, kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması ve sokak hayvanlarının beslenmesi için 7/24 çalışmalara devam ediyor. Ulaşım ekipleri yolları açarken, veteriner ekipleri de hayvanlara mama desteği sağlıyor.

06.02.2025 16:49  Güncelleme: 21:20
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi, vatandaşların ve sokak hayvanlarının kentte görülen kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ulaşım ekipleri yolları açık tutmak için 7/24 esasına göre çalışırken, veteriner ekipleri de doğada yaşayan hayvanlar için mama desteği sağlıyor.

Mudanya Belediyesi, yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından başlayan kar yağışı, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteriyor. Mudanya Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, iki tuzlama aracı, iki kar küreme aracı, bir greyder ve üç kepçe ile kar temizleme ve buzlanmaya karşı çalışmalara başladı. 7/24 esasına göre kontrollerini sürdüren ekipler, İpekyayla, Çepni, Akköy, Mirzaoba ve Kaymakoba mahalleleri başta olmak üzere ilçenin yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması için görev yapıyor.

Can dostlar unutulmadı

Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kış şartlarında zorlanan doğada ve sokaklarda yaşayan hayvanlar için beslenme çalışması yürütüyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte, belediye tesislerinde üretilen yemler doğaya bırakılarak hayvanların aç kalmaması sağlanıyor. Gelen şikayetler doğrultusunda sokaktaki hayvanları yasa çerçevesinde toplayan ekipler, aynı zamanda can dostların kış şartlarını sorunsuz atlatabilmesi için gerekli tüm tedbirleri alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya Belediyesi Kar Yağışı İçin Önlemler Alıyor - Son Dakika

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