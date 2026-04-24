Mudanya'da 23 Nisan Coşkusu Sınırları Aştı

(BURSA) - Mudanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, farklı ülkelerden gelen çocuk gruplarının katılımıyla kültürlerin buluştuğu özel bir programla kutlandı. KKTC ve Bulgaristan'dan gelen ekiplerle birlikte sahne alan çocukların gösterileri, dostluk ve kardeşliğin güçlü bir ifadesine dönüştü. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "23 Nisan bir iddianın adıdır. 'Bu ülkenin sahibi millettir' diyen bir iradenin tarihidir" dedi.

Mudanya'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, gün boyu süren etkinliklerle coşku içinde kutlandı. Mudanya Belediyesi'nin Mütareke Meydanı'nda düzenlediği programda yüzlerce çocuk meydanı doldurdu; renkli gösteriler ve etkinliklerle bayramın enerjisi gün boyu sürdü.

23 Nisan'ın, ülkenin kaderinin saraydan alınıp millete verildiği gün olduğunu söyleyen Dalgıç, bu iradenin adının Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi. Egemenliğin, gündelik hayatta alınan her kararda ve söylenen her sözde kendini gösterdiğini belirten Dalgıç, açılış konuşmasında çocuklara şöyle seslendi:

"Sevgili çocuklar, 23 Nisan tüm dünyada sizlere armağan edilmiş tek bayramdır. Ama bu, sadece gülümsediğiniz bir gün olduğu anlamına gelmiyor. Bu, size verilmiş bir sorumluluktur. Benim sizlerden beklentim; çok okumanız, sorgulamanız, itiraz etmeniz, merak etmeniz ve adalet duygunuzu kaybetmemeniz. Çünkü egemenlik, ancak düşünen zihinlerde hayat bulur. 23 Nisan ruhu da tam olarak budur. Milletin kendi kaderine sahip çıkmasıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun."

Meydan çocuklarla renklendi

Mütareke Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler de renkli görüntülere sahne oldu. Güzelyalı Halk Dansları Topluluğu, KKTC Beyarmudu Belediyesi ve Bulgaristan Borinche'den gelen ekiplerin performansları büyük beğeni topladı. M. Agah Bursalı Gündüz Bakımevi, Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, Mudanya Köy Akademisi Çocuk Merkezleri, Deva Sanat Atölyesi, Enda Can Anaokulu ile Mavi Dünya Koleji'nde eğitim gören öğrencilerinin gösterileri de büyük ilgiyle izlendi. Çocuk atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri, pandomim ve palyaço gösterileriyle hareketlenen meydan, gün boyunca çocuk sesleri ve kahkahalarla doldu.

23 Nisan kutlamaları, Mütareke Meydanı'ndaki etkinliklerin ardından çocukların gerçekleştirdiği yürüyüşle devam etti. Ellerinde bayraklarla İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüyen çocuklar, anıta çiçek bırakarak, Atatürk'e olan sevgi ve özlemlerini dile getirdi.