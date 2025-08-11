Mudanya\'da Bağ Evinde Yangın

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Halitpaşa Mahallesi'ndeki bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin bağ evindeki soğutma çalışmaları sürüyor.