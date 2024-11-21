Mudanya\'da Balıkçı Barınağı Yat Limanına Dönüşüyor

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(BURSA) - Mudanya Belediyesi, ilçenin deniz turizmini dört mevsim canlı tutmak amacıyla Arnavutköy Balıkçı Barınağı'nı yat limanına dönüştürmek için harekete geçti. Statü değişikliğiyle güvenlik ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Deniz turizmini canlandırmak için harekete geçen Mudanya Belediyesi, Arnavutköy Balıkçı Barınağı'nın statüsünü yat limanı olarak değiştirmek üzere proje çalışmalarına başladı. Statü değişikliği sayesinde balıkçılara ve yat sahiplerine daha modern ve güvenli bir hizmet sunulması amaçlanıyor.

Mudanya'nın denizle daha fazla insanı buluşturacak bir ilçe olması gerektiğine dikkati çeken Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Körfezin güneyinde yer alan ilçemizde, denizle buluşma imkanlarını artırmayı kendimize bir görev edindik. Bu alanları rehabilite ederek daha modern, kullanışlı ve güvenli hale getireceğiz" dedi.

Deniz kıyısı yapıları ile ilgili birçok proje hazırladıklarını ve ilk olarak balıkçı barınağını ele aldıklarını sözlerine ekleyen Dalgıç, "Barınakta lüks yatlar da bulunuyor ancak balıkçı barınağı statüsünde olduğu için yatların bulunduğu bölgede elektrik ve su dışında hizmet veremiyoruz. Statüyü yat limanı olarak değiştirip, kayıkların ve yatların bir arada olduğu, daha modern, uygar ve günümüz şartlarına uygun hizmet verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Arnavutköy Balıkçı Barınağı'nın eksiklerini tespit ettiklerini ve amatör balıkçıları da koruyacak şekilde daha çağdaş bir yapıya dönüştürmek istediklerini belirten Dalgıç, şöyle konuştu:

"Yatırımcılar ile bir araya geleceğiz"

"Burada balıkçılık yapan teknelerimizi daha uygun şartlarda korumak istiyoruz ancak mevcut durumda teknelerin güvenliğini yeterince sağlayamıyoruz. Yüzen iskeleler olması gerektiği gibi değil, aydınlatma sistemleri yetersiz ve balıkçı kulübelerinde ciddi izolasyon problemleri var. Bu sorunları çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Tekne bağlama yerlerine olan yoğun ihtiyacın farkındayız. Yapmak istediğimiz bazı çalışmaların maliyeti yüksek. Bunlar belediyenin kendi bütçesiyle yapacağı işler değil. Bunun için yatırımcılar ile bir araya geleceğiz. Bu tür kıyı yapıları ile ilgili yatırımcı bulma konusunda sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konuda girişimleri var. Elbirliği ile kıyı yapılarının sayısını artıracağız."

Kumyaka ve Tirilye'de bulunan balıkçı barınakları ile ilgili de projeler ürettiklerini belirten Dalgıç, "Buralarda mülkiyet bizde olmadığı için bu alanlarda sadece üzerinde çalışıyoruz. Yetkili makamlara başvurularımızı yaptık. Onay bekliyoruz. Onayları geldiği zaman hızlıca buralarda da projelerimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.