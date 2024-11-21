Mudanya'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Mudanya'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi

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Mudanya Belediyesi ve Kent Konseyi'nin iş birliğiyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklar haklarını savundu ve güvenli bir yaşam talep etti.

21.11.2024 09:47  Güncelleme: 09:56
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi ve Mudanya Kent Konseyi'nin iş birliğiyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Hayallerimiz Hakkımızdır" temasıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar, eşitlik, güvenlik ve özgürlük taleplerini dile getirdiler.

Mudanya Belediyesi ve Mudanya Kent Konseyi'nin iş birliğiyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Hayallerimiz Hakkımızdır" temasıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar eşitlik, güvenlik ve özgürlük taleplerini dile getirdiler. Çocuklar, "Mudanya Çocuk Hakları Manifestosu" ile tüm çocukların haklarına saygı duyulması ve güvenli bir yaşam için çağrıda bulundular. Kreş çocukları ise "Ben Çocuğum, Haklarımla Varım" dövizleri taşıyarak yürüyüş yaptılar.

Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nde düzenlenen etkinliklere, Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, CHP İlçe Başkanı Furkan Atalay, Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Kreş bahçesinde ellerinde "Ben Çocuğum, Haklarımla Varım" dövizleri taşıyarak yürüyüş yapan ve haklarını savunan minikler, daha sonra "Her Çocuk Bir Fidan" temasıyla fidanlarını toprakla buluşturdular. Öğrencilerin UNICEF atölye çalışmalarında yaptıkları eğitim, barınma, beslenme ve sağlık hakkını ele alan resimleri ise beğeni topladı. Masal etkinlikleriyle de hayal dünyalarını genişleten çocuklar, "Kaybolan Renkler Masalı" ile okumanın önemi üzerine eğitici bir deneyim yaşadılar.

"Özgürce resim yapmayı, şarkı söylemeyi, oyun oynamayı istiyoruz"

Mudanya Çocuk Hakları Manifestosu'nu okuyan Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Efe Asrın Selinçay, çocuklar için güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasını istedi. Tüm çocukların eşit yaşam ve eğitim hakkına sahip olmasını isteyen Selinçay, "Çocukları ilgilendiren kararlarda bizim fikirlerimizin alınmasını, çocuklara verilen hizmetlerin güvenli ve sürekli olmasını, hiçbir çocuğa ayrım yapılmadan bireysel hakların verilmesini, fırsat eşitliği sağlanmasını, özgürce resim yapmayı, şarkı söylemeyi, oyun oynamayı istiyoruz" dedi. Selinçay, manifestoyu, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir" sözü ile bitirdi.

Etkinlikler kapsamında uzmanlar, ebeveynlere yönelik farkındalık oluşturdu. "Çocuk Hakları ve Ebeveyn Tutumları" konulu söyleşide Psikolog Özge Öztürk, çocuklara haklarını öğretmenin ve onlara fikirlerini ifade etme fırsatı tanımanın önemine değindi. Öztürk, "Fikirlerini, görüşlerini özgürce söyleyen, doğruyu savunan çocuklar istiyorsak eğer, bu hakları öğretmeli ve en başında kendimizde uygulamalıyız" dedi. Psikolojik Danışman Yelda Deniz Altıntaş ise ebeveynlerin tutumlarının çocuklar üzerindeki etkisini anlattı.

"Çocuk İstismarı ve İhmalinin Hukuki Boyutları" konulu söyleşide ise UCİM Türkiye Hukuk Koordinatörü Av. Mine Rana Kahramanoğlu, çocuk ihmali ve istismarının sonuçlarına dikkati çekti. Kahramanoğlu, "İstismar vakalarıyla karşılaştığınızda ihbar edin. Sosyal medya üzerinden çocuklarınızın kişisel bilgilerini paylaşmayın. Çocuğunuzu ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda katılımcılara zeytin fidanı takdim ederek teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, çocuklara güvenli bir gelecek inşa etmek için her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Mudanya\'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

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