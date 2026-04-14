Mudanya'da Hobi Bahçeleri Yıkımları Devam Ediyor, Vatandaşlar Mağdur

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'vatandaşı mağdur etmeden çözülsün' talimatına rağmen Mudanya Belediyesi'nin yıkımlara devam ettiği belirtiliyor. İmar Yasasına Takılanlar Derneği Başkanı İbrahim Hacoğlu, belediyenin karar çıkana kadar beklemesi gerektiğini savunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hobi bahçeleri konusunda 'vatandaşı mağdur etmeden çözülsün' talimatına rağmen, Mudanya Belediyesi'nin yıkımlara devam ettiği öne sürülüyor. İmar Yasasına Takılanlar Derneği Başkanı İbrahim Hacoğlu, belediyenin en azından karar çıkana kadar beklemesi gerektiğini ifade ediyor. 4 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik' sonrası tartışmalar artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya müdahale ederek vatandaşın mağdur edilmemesini istedi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir ekip kuruldu ve çalışmalar başlatıldı.

Ancak, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bahçe sahiplerinin yaptığı evlerin belediye tarafından yıkılmaya devam etmesi vatandaşları mağdur ediyor. Hacoğlu, 2014'teki büyükşehir yasasıyla köylerin mahalle olması ve imar planlarının yapılmaması gibi nedenlerle mağduriyetlerin oluştuğunu belirtti. Ayrıca, 2018 İmar Barışı Yasası'nın uygulamadaki eksiklikleri ve pandemi döneminde vatandaşların köylerde yaptığı tadilatların kaçak duruma gelmesiyle sorunların arttığını vurguladı. Yeni yönetmelikle metrekare başına 2.500 lira ceza öngörüldüğünü, bu nedenle konunun Türkiye gündemine girdiğini söyledi.

Mudanya'da ikamet eden Selçuk Yılmaz, kendi evinin yıkıldığını, ancak diğer arkadaşları için mücadeleye devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının sahada yansımadığını, Mudanya'da yıkımların sürdüğünü ifade etti. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'a seslenerek, yeni yasa çıkana kadar yıkımları değerlendirmesini ve vatandaşların mağduriyetini göz önünde bulundurmasını istedi. Mudanya'da insanların ciddi şekilde mağdur olduğunu vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mudanya Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Bakan Fidan, İsrail’in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor Büyük mutluluğu böyle duyurdu MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor! Büyük mutluluğu böyle duyurdu
Sadettin Saran’dan takıma tam destek Sadettin Saran'dan takıma tam destek
Burdur’da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız

10:34
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı? Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
10:16
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:51:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.