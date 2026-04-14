Mudanya'da Hobi Bahçeleri Yıkımları Devam Ediyor, Vatandaşlar Mağdur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hobi bahçeleri konusunda 'vatandaşı mağdur etmeden çözülsün' talimatına rağmen, Mudanya Belediyesi'nin yıkımlara devam ettiği öne sürülüyor. İmar Yasasına Takılanlar Derneği Başkanı İbrahim Hacoğlu, belediyenin en azından karar çıkana kadar beklemesi gerektiğini ifade ediyor. 4 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik' sonrası tartışmalar artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya müdahale ederek vatandaşın mağdur edilmemesini istedi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir ekip kuruldu ve çalışmalar başlatıldı.

Ancak, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bahçe sahiplerinin yaptığı evlerin belediye tarafından yıkılmaya devam etmesi vatandaşları mağdur ediyor. Hacoğlu, 2014'teki büyükşehir yasasıyla köylerin mahalle olması ve imar planlarının yapılmaması gibi nedenlerle mağduriyetlerin oluştuğunu belirtti. Ayrıca, 2018 İmar Barışı Yasası'nın uygulamadaki eksiklikleri ve pandemi döneminde vatandaşların köylerde yaptığı tadilatların kaçak duruma gelmesiyle sorunların arttığını vurguladı. Yeni yönetmelikle metrekare başına 2.500 lira ceza öngörüldüğünü, bu nedenle konunun Türkiye gündemine girdiğini söyledi.

Mudanya'da ikamet eden Selçuk Yılmaz, kendi evinin yıkıldığını, ancak diğer arkadaşları için mücadeleye devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının sahada yansımadığını, Mudanya'da yıkımların sürdüğünü ifade etti. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'a seslenerek, yeni yasa çıkana kadar yıkımları değerlendirmesini ve vatandaşların mağduriyetini göz önünde bulundurmasını istedi. Mudanya'da insanların ciddi şekilde mağdur olduğunu vurguladı.