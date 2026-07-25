Mudanya\'da "Lozan ile Yaşamak" söyleşisi düzenlendi

(BURSA)- Mudanya Belediyesi, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yılında düzenlediği "Lozan ile Yaşamak" söyleşisinde Mudanya Mütarekesi ile Lozan Antlaşması arasındaki tarihsel bağı ele aldı.

Mudanya Belediyesi, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yılında Diplomasi Araştırmaları Derneği iş birliğiyle "Lozan ile Yaşamak" başlıklı söyleşiye ev sahipliği yaptı. Mütareke Meydanı'nda düzenlenen söyleşiye, Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ile Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster konuşmacı olarak katıldı. Söyleşinin moderatörlüğünü ise Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kader Özlem üstlendi.

"LOZAN'IN ZEMİNİ MUDANYA'DA ATILDI"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Lozan'ın yalnızca bir barış antlaşması olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Lozan, her şeyden önce yeni kurulan Türk devletinin uluslararası hukuk düzeni içinde meşruiyet kazandığı andır. Bir milletin kendi kaderi üzerinde söz söyleme hakkının bütün dünyaya kabul ettirildiği tarihsel eşiktir. Lozan'ın büyüklüğü de tam burada yatar" dedi.

Lozan'ın zemininin 11 Ekim 1922'de Mudanya'da atıldığını hatırlatan Dalgıç, "Mudanya Mütarekesi çoğu zaman savaşı sona erdiren belge olarak anlatılır. Oysa asıl anlamı, askeri başarının diplomatik dile çevrildiği ilk adım olmasında yatar. Cephede kazanılan zafer, ilk kez burada müzakere masasına taşınmış; Türkiye'nin eşit koşullarda konuşma iradesi kabul edilmiştir. Mudanya, Türkiye'nin dünyaya 'artık benimle eşit koşullarda konuşacaksınız' dediği yerdir. Bu nedenle Mudanya ile Lozan'ı iki ayrı belge olarak değil, aynı tarihsel yürüyüşün iki aşaması olarak görmek gerekir. Biri silahın sustuğu, diğeri sözün hüküm kazandığı yerdir" diye konuştu.

"LOZAN BİZİM TAPU SENEDİMİZDİR"

Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ise Lozan'ın geleceği inşa ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Lozan'ın yürürlükte kalacağını söyledi. Mudanya'nın tarihi değiştiren şehirlerden biri olduğuna vurgu yapan Karaca, Mütareke'nin diplomatik zafere dönüşmenin ilk adımı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Barış Doster ise Mudanya Mütarekesi'ni "Lozan'ın önsözü" olarak tanımladı. Lozan'ın tarihsel ve siyasal açıdan önemli dersler taşıdığını belirten Doster, "Lozan bizim tapu senedimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit, egemen ve bağımsız bir devlet olarak uluslararası alanda kabul edildiği antlaşmadır" ifadelerini kullandı.