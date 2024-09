Mudanya'da Sutopu Şenliği Yoğun İlgi Gördü

Güncel

(BURSA)- Mudanya Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Sutopu Şenliği, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Sutopu eğitimlerine başlayarak Mudanya'da bir sutopu takımı kurmayı planlıyoruz. Bu tür etkinliklerle gençlerimize ve tüm sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mudanya Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Sutopu Şenliği, her yaş grubundan yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın sutopu takımı kuracaklarını açıklaması coşkuyla karşılandı. Türkiye Sutopu Federasyonu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün desteğiyle Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Sutopu Şenliği'nin açılışında konuşan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sporun her branşını destekleyip vatandaşları sporla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Dalgıç, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Sutopu Şenliği, sporun her branşını destekleme ve vatandaşlarımızı sporla buluşturma hedefimize önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca, sutopu eğitimlerine başlayarak Mudanya'da bir sutopu takımı kurmayı planlıyoruz. Bu tür etkinliklerle gençlerimize ve tüm sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Avrupa Sutopu Delegasyonu Teknik Komite Üyesi Ayşem Özalp ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni'nin de hazır bulunduğu şenlik kapsamında 12-14 yaş, kadın sporcular ve açık yaş sporcuları arasında yapılan heyecan dolu karşılaşmalar ilgiyle izlendi. Etkinlik sonunda, tüm sporculara anı madalyaları verildi.