Mudanya'da Ulu Önder Atatürk törenlerle anıldı - Son Dakika
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Mudanya'da Ulu Önder Atatürk törenlerle anıldı

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Mudanya\'da Ulu Önder Atatürk törenlerle anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Mudanya'da düzenlenen törenlerle anıldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Atatürk'e duydukları özlemin hiç eksilmediğini belirterek onun fikirleri ve ilkeleri doğrultusunda yürümeye devam edeceklerini söyledi.

(BURSA)- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Mudanya'da düzenlenen törenlerle anıldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Atatürk'e duydukları özlemin hiç eksilmediğini belirterek onun fikirleri ve ilkeleri doğrultusunda yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Mudanya'da anıldı. Sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunan Mudanyalılar, Atatürk'e duydukları saygı ve bağlılığı gösterdi.

Resmi anma töreni, İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda devam eden etkinliklerde öğrenciler, Atatürk'ü şarkılar ve gösterilerle andı. Müzik dinletisiyle başlayan programda sahnelenen "Yetiştik Atam" adlı drama gösterisiyle öğrenciler, Atatürk'ün fikirlerini sahneye taşıdı.

Mudanya Belediyesi de düzenlediği anma programlarıyla Atatürk'e duyulan özlemi sanat ve tarihle buluşturdu. Belediyenin kültür ve sanat kurslarına katılan kursiyerler ile Zübeyde Ana Anaokulu ve Köy Akademisi Çocuk Merkezleri'nde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı "Her Yerde Sen" temalı sergiler, Mudanya Gençlik ve Spor Merkezi'nde açıldı. Anma programında "10. Yıl Nutku" ve "Atatürk'ün Cenaze Töreni" adlı filmler de gösterildi.

"HEPİNİZ BİRER MUSTAFA KEMALSİNİZ"

Çocuklarla bir araya gelen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne Türkiye'nin katettiği mesafeye dikkati çekti. Atatürk'ün gençlere duyduğu güveni hatırlatan Dalgıç, Cumhuriyet'i koruyup geliştirerek geleceğe taşıma sorumluluğunun bugünün çocuklarında olduğunu vurguladı. "Bu ülkenin her tarafından sizler gibi pırıl pırıl çocuklar yetişecek. Hepiniz birer Mustafa Kemal'siniz. Bu ülke için yapacağınız çok şey var" diyen Dalgıç, Atatürk'ü anmanın ve anlamanın bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.

Başkan Dalgıç, çocuklara ise şu sözlerle seslendi:

"Onun gösterdiği hedef doğrultusunda bilime, sanata ve eğitime çok önem vermeliyiz. Çalışkan, üretken ve güçlü karakterli insanlar olmalıyız. Atatürk ve silah arkadaşları bizlere özgürce yaşayabileceğimiz bir ülke bıraktı. Sizlerin bu emaneti koruyacağınıza ve daha ileriye taşıyacağınıza inanıyorum. Atatürk'ün millet sevgisini ve dayanışma anlayışını yaşatarak, hepimizin iyiliğini gözeterek, çalışarak ve üreterek ülkemizin geleceğini sizler şekillendireceksiniz."

Anma programında Atatürk ile ilgili etkinliklere katılan çocuklar, gösterilen filmler aracılığıyla Ata'nın resmi cenaze törenini izledi, 10. Yıl Nutku'nun Cumhuriyet tarihindeki yerini öğrenme fırsatı buldu.

Programın sonunda Başkan Dalgıç ve çocuklar hep birlikte Andımız'ı okudu.

Kaynak: ANKA
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