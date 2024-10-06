Mudanya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Halitpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.K.B'yi durdurdu.

K.K.B'nin üzerinde yapılan aramada 8,55 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Polis ekipleri, bu kişiyle bağlantısı olabileceği düşünülen E.T'nin evinde 3 gram Hint keneviri tohumu, C.Y'nin çantasında ise tabanca mermileri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.