Mudanya'da Yangın Kontrol Altında

BURSA'nın Mudanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesinin sürüyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Mudanya ilçesi, Eğerce ve Söğütpınar mahallerinin arasında bulunan otluk alanda çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevler ormana sıçrarken, bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

KONTROL ALTINDA

Mudanya ilçesi otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber: Özgül ATABEY Kamera: (Bursa),