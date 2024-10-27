Mudanya Giyim Pazarı Yeniden Faaliyete Geçti

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(BURSA)- Güzelyalı Dörtçelik Caddesi üzerinde hizmet veren Mudanya Giyim Pazarı, beş yıl aradan sonra yeniden Ömerbey Mahallesi dolgu alanında bulunan kapalı pazar yerine taşındı.

Mudanya Giyim Pazarı, beş yıl aranın ardından Ömerbey Mahallesi dolgu alanında bulunan kapalı pazar yerinde yeniden faaliyete başladı. 2019 yılında kapalı pazar yerinin kapanmasının ardından Güzelyalı Dörtçelik Caddesi üzerinde hizmet vermeye devam eden giyim pazarının eski yerine taşınması esnaf ve vatandaşlardan olumlu tepkiler alırken, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gelen taleplere kayıtsız kalmadıklarını ve yapıcı bir şekilde sorunu çözdüklerini söyledi. Pazar yerinin kapalı olmasının halk ve esnaf için büyük sorun teşkil ettiğini belirten Dalgıç, "Meclis toplantımızda oy birliği ile aldığımız kararla ağustos ayında pazar yerimizi cuma günleri kurulan sebze – meyve pazarı ile yeniden açmıştık. Esnafımız ve vatandaşlarımız sosyete pazarı olarak bilinen giyim pazarının taşınmasını aylardır bekliyor, istiyordu. Bugün itibarıyla pazar günleri de kurulan giyim pazarını bu alana taşıdık. Mudanyamıza ve esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

3 bin 800 metrekarelik kapalı pazar yerinde cuma günü sebze - meyve, pazar günü ise giyim pazarı kuruluyor.