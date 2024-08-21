Mudanya Kitap Fuarı 'Değişim' Temasıyla Başlıyor - Son Dakika
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Mudanya Kitap Fuarı 'Değişim' Temasıyla Başlıyor

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Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Mudanya Kitap Fuarı, edebiyat ve sanat tutkunlarını 'Değişim' temasıyla bir araya getirecek. Fuar, Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, yazar ve akademisyenlerini kitapseverlerle buluşturacak. Ayrıca, söyleşiler, konserler ve tiyatro oyunları da fuar programında yer alacak.

21.08.2024 11:16  Güncelleme: 11:23
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi'nin düzenleyeceği Mudanya Kitap Fuarı, edebiyat ve sanat tutkunlarını 'Değişim' temasıyla 23-28 Ağustos arasında bir araya getirecek.

Mudanya Belediyesi tarafından 'Değişim/ Yeni Bir Bakış Yeni Bir Anlayış' temasıyla düzenlenecek fuar, kitapseverleri Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, yazar ve akademisyenleriyle buluşturacak. 23 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak olan fuar, Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda yapılacak.

"Edebiyat solumak isteyen herkesi fuarımıza bekliyoruz"

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Fuara katılacak konuklarımızla yeni bir Türkiye için nasıl ilerlememiz gerektiğini, bu yeni yolda nelerin yapılması gerektiğini konuşacağız. Yeni bir gelecek ufku çizmek için tüm kitapseverleri Mudanya'nın kalbi Mütareke Meydanı'nda gerçekleşecek fuarımıza bekliyoruz" dedi. İstanbullu kitapseverleri de fuara davet eden Dalgıç, "Hızlı feribot seferleriyle İstanbul'dan Mudanya'ya ulaşım oldukça kolay. Hafta sonu tatilinde tarihi ve doğal güzelliklerimizi görüp Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımızı tüm dünyanın kabul ettiği Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı müzemizin bulunduğu Mütareke Meydanı'nda edebiyat solumak isteyen herkesi fuarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

'Değişim' temasıyla düzenlenecek fuarın ilk gününde Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra, "Medeniyet, Modernleşme ve Değişim: Nereden Nereye?" başlıklı söyleşisiyle Bursalılar ile buluşacak. Altı gün boyunca Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Işıl Özgentürk, Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Betül Tanbay, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Yüksel Baysal, Melike Baysal, Av. Mehmet Berke Eryılmaz, Duygu Özsüphandağ Yayman, Şaban Akbaba, İlker Özaslan, Buğra Küçükkayalar, Hilmi Haşal, Halim Çiftçi ve Kibare Altay gibi şair, yazar, gazeteci ve akademisyenler kitapseverlerle bir araya gelecek. Ayrıca, kitap fuarında müzik grupları Black Ebony, Nehir, Onion konserleri ve Bergama Kozak Yukarıbey Köy Tiyatrosu'nun oyunu yer alacak.

Mudanya Kitap Fuarı \'Değişim\' Temasıyla Başlıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya Kitap Fuarı 'Değişim' Temasıyla Başlıyor - Son Dakika

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