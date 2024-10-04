Mudanya Mütarekesi\'nin 102. Yılı Barış Yürüyüşü ile Kutlandı

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(BURSA) - Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yıl dönümü etkinlikleri, Barış Yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından vatandaşlarla bir araya gelen tarihçi ve yazar Sinan Meydan, Mütareke Meydanı'nda işgal yıllarından mütarekeye geçen süreci belgeleriyle anlattı.

Mudanya'da, "Kuruluşta İmzamız Var/9 Gün: Barışa Giden Yol" temasıyla mütareke görüşmelerinin başladığı 3 Ekim'den imzalandığı 11 Ekim'e kadar dokuz gün boyunca etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'ndan Mütareke Meydanı'na yapılan yürüyüş ile başladı. Ellerinde bayraklarla bando eşliğinde yürüyen Mudanyalılar hep bir ağızdan barış çağrısında bulundu.

Kutlama programının açılışında konuşan Başkan Dalgıç, Mudanya Mütarekesi'nin tarihteki kritik rolüne dikkati çekti. Dalgıç, "Mudanya Mütarekesi ne yazık ki okullarımızda yeterince işlenmiyor. Oysa Cumhuriyetimizin temelleri burada atıldı. Her Türk çocuğunun bu toprakları ziyaret etmesi, bu tarihi yakından tanıması gerekiyor" dedi.

Barış Yürüyüşü'nün ardından tarihçi ve yazar Sinan Meydan, Mütareke Meydanı'nı dolduran Mudanyalılara işgal yıllarından Mudanya Mütarekesi'ne gelen süreci belgeleriyle anlattı. Cumhuriyet tarihinin en önemli iki anlaşmasının Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Antlaşması olduğunu söyleyen Meydan, şunları kaydetti:

"Lozan'a gidebilmek için Mudanya çok önemliydi"

"Müzakerelerin Mudanya'da yapılmasını Mustafa Kemal Paşa istedi. Çünkü masa başında büyük muharebe olacağını biliyordu. Bunun için Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşayı görevlendirdi. O güne kadar 'hasta adam' diye aşağılayanların karşısında Mudanya'da dimdik oturan, muzaffer bir komutan vardı. Mudanya Mütarekesi ile savaş yapmadan, diplomasinin gücüyle Trakya'yı geri aldık. Bütün emperyalistleri bu binada dize getirdik. Emperyalist devletleri ilk kez bu binada esir aldık. Lozan'a gidebilmek için Mudanya çok önemliydi. Maalesef bugün hala bu mücadelenin öneminin farkında olmadan bu topraklarda dolaşıp nefes alanlar var. Bu mücadeleyi anlatmamız gerekiyor. Bu bizim borcumuzdur. Mudanya Belediyesi'ni de bu farkındalığı artıracak etkinlikler düzenlediği, dikkatleri Mudanya'ya çektiği için kutluyorum."

"Barışa İlk Adım" temasıyla düzenlenen ilk gün etkinlikleri, İnönü Vakfı tarafından hazırlanan "Tarih Yapan İnönü Sergisi"nin açılışının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği konserle sona erdi.