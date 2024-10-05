Mudanya\'ya Yeni Emniyet Araçları

Güncel

İçişleri Bakanlığınca Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 235 yeni araçtan 9'u, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine verildi.

Araçlardan 9'u, konvoy halinde Mudanya'ya getirilerek İskele Meydanı'nda sergilendi.

Yeni araçlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü ve kurban kesiminin ardından sirenler eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

Mudanya Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, yaptığı açıklamada, yenilenen araç filosuyla ilçedeki emniyet hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesini hedeflediklerini söyledi.

Bu yenilikle ilçedeki güvenlik hizmetlerinin daha da iyileştirilmesini, vatandaşların can ve mal güvenliğinin daha etkin şekilde korunmasını amaçladıklarını belirten Ateşli, araçların kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Mudanya'da servis sürücülerine trafik eğitimi

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci servis sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenledi.

Servis sürücülerinin trafik kurallarına uyumunun artırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanan seminer, trafik polis memuru Kubilay Tercanlı öncülüğünde SS 182 No'lu Mudanya Servisçiler Kooperatifi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mudanya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hikmet İlhan ve SS 182 No'lu Mudanya Servisçiler Kooperatifi Başkanı Ersin Mecit ile 48 servis şoförü ve rehber personelin katıldığı seminerde, "Okul Servis Araçları Yönetmeliği, güvenli sürüş ilkeleri, genel trafik kuralları, trafikte çocuk, okul servis araçları denetimi, trafikte saygı" gibi konular ele alındı.

Trafik polisleri, servis sürücülerinin trafik kurallarına azami şekilde riayet göstermesini ve öğrencilerin güvenli bir şekilde servis araçlarına binip inmelerini sağlamak için dikkat edilmesi gereken hususları vurguladı.

Ayrıca, emniyet kemerinin önemi, her koltukta emniyet kemeri bulunması, direksiyon başında cep telefonu kullanılmasının sakıncaları, hız kurallarına uyulmasının önemi ve trafik kural ihlallerinin kazalara etkisi gibi konular üzerinde duruldu. Bu tür seminerlerin, okul öğrencilerinin ve okul taşıtlarının karşılaşabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla ilerleyen dönemlerde de devam edeceği belirtildi.