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Mudurnu'da doğal gaz hizmeti başladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hane sakinleri, doğal gaz hizmetinden yararlanmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından müjdelenen doğal gaz projesi hayata geçirildi ve hanelere doğal gaz verilmeye başlandı. Mudurnu Belediye Başkanı ve ev sahipleri, hizmetten dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Mudurnu\'da doğal gaz hizmeti başladı
27.12.2023 - 08:43,
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hane sakinleri, doğal gaz hizmetinden yararlanmaya başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 2021 yılında Mudurnu için müjdelenen ve 2023 aralık ayı sonunda hanelere verileceği bildirilen doğal gaz projesi hayata geçirildi.

Geçen ay AKSA Bilecik Bolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından 4. Etap TOKİ mevkisinde CNG ve LNG ile beslenecek olan doğal gaz depolama alanı inşası tamamlandı.

Bu işlemin ardından hızlıca hanelere doğal gaz tesisatı kuruldu. Böylece abonelik işlemi tamamlanan ve kullanıma uygun altyapıyı sağlayan hanelere ilk doğal gaz verilmeye başlandı.

Kaygana Mahallesi'ni ziyaret eden Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, "Bugün çok mutlu ve heyecanlıyız. 2023 yılı sonunda hanelerimize doğal gaz sözünü vermiştik. Bu sözümüzü gerçekleştirdik. Hanelerimizde doğal gaz kullanılmaya başlandı. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Hizmetten yararlanan ev sahibi Aysel Dursun ise "Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İlçemizdeki herkesin bu güzel hizmetten yararlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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