Mudurnu'da Orman Üretim Tatbikatı - Son Dakika
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Mudurnu'da Orman Üretim Tatbikatı

Mudurnu\'da Orman Üretim Tatbikatı

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü, üretim ve güvenlik tatbikatı düzenledi, eğitimler uygulamalı yapıldı.

06.05.2025 16:35
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Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2025 yılı üretim ve standardizasyon tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen başkanlığında, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve işçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üretim faaliyetleri ve iş güvenliği konularında eğitimleri kapsayan tatbikatta, doğru ağaç kesme teknikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında uyulması gereken kurallar, yürürlükteki standardizasyon esaslarına göre ağaçların boylanması ve değerlendirilmesi gibi konular uygulamalı gösterildi.

Ayrıca, üretimde görevli şef ve memurlara standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından Mudurnu'ya ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları Mudurnu'yu ziyaret etti.

Mudurnu Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçeyi ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına tarihi ve kültürel mirası yerinde tanıtıldı.

Heyete bölgenin turizm potansiyeli ve yerel kalkınma hedefleri hakkında bilgi verildiği aktarılan açıklamada, Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Mudurnu'nun sahip olduğu değerleri geleceğe taşımak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin kültürel dokusu ve sürdürülen projelerin de anlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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