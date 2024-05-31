Mudurnu'da Umut Yürekli Çocuklar Projesi Kapanış Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mudurnu'da Umut Yürekli Çocuklar Projesi Kapanış Etkinliği Gerçekleştirildi

Mudurnu\'da Umut Yürekli Çocuklar Projesi Kapanış Etkinliği Gerçekleştirildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Dumlupınar İlkokulu ve 100. Yıl İlkokulu öğrencilerine yönelik başlatılan 'Umut Yürekli Çocuklar' projesi kapsamında kapanış etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, esnaf duasına katıldıktan sonra Ahilik Müzesi, el sanatları ve demirci ustalarını ziyaret etti. Proje yürütücüsü Dilek Karaçavuş, öğrencilere ahlaki ve manevi değerleri anlatmaya çalıştıklarını belirtti ve kültürel alanları gezmek ve çocuklara tanıtmak önemli olduğunu vurguladı.

31.05.2024 16:25
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Umut Yürekli Çocuklar" projesi kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Dumlupınar İlkokulu ve 100. Yıl İlkokulu öğrencilerine yönelik başlatılan proje kapsamında kapanış etkinliği düzenlendi.

İlçede ahi geleneği olarak yaşatılan "esnaf duası"na katılan öğrenciler, daha sonra Ahilik Müzesi, el sanatları ve demirci ustalarını ziyaret etti.

Proje yürütücüsü Dilek Karaçavuş, öğrencilere, ahlaki ve manevi değerleri anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilere, ilçenin geleneklerini tanıttıklarını ifade eden Karaçavuş, "Kültürel alanları gezmek ve çocuklara anlatmak çok önemli. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı görmek, bizi mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: AA

Dumlupınar, Mudurnu, Bolu, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudurnu'da Umut Yürekli Çocuklar Projesi Kapanış Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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