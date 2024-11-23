Muğla, 8 Bin Yıllık Kültürel Mirasıyla Dünyayla Buluşuyor - Son Dakika
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Muğla, 8 Bin Yıllık Kültürel Mirasıyla Dünyayla Buluşuyor

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı'nda şehrin 8 bin yıllık kültürel mirasını ve sürdürülebilirliği vurgulayarak, Muğla'nın küresel iş birliğine açık olduğunu ifade etti.

23.11.2024 11:53  Güncelleme: 12:01
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "8 bin yıllık kültürel mirasıyla şehrimiz, dünyayla bir kez daha buluşmanın heyecanını yaşıyor" dedi.

Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği gibi konuların ele alınacağı Tarihi Kentler Birliği toplantısı Muğla'nın Marmaris ilçesinde Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında toplandı.

Toplantının açış konuşmasını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptı. Aras şunları söyledi:

"Memleketimiz Muğla, kesintisiz insan yerleşimiyle 8 bin yıllık geçmişe sahip, Akdeniz'in en önemli kentlerinden biridir. Bir Akdeniz kenti olarak Muğla, antik çağlardan günümüze kadar birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde bu kültürel çeşitliliğin mirası, günlük yaşamımızın pratiklerinde yaşamaya devam etmektedir.

"Muğla, içinde bulunduğumuz dünyayı şekillendiren paha biçilemez düşüncelerin oluştuğu bir şehirdir"

Muğla, içinde bulunduğumuz dünyayı şekillendiren paha biçilemez düşüncelerin oluştuğu bir şehirdir. Bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz 'demokrasi' gibi sosyal yeniliklerin ortaya çıktığı bir tarihe Muğla'da ev sahipliği yapmaktayız.

Muğla gibi dinamik bir şehre hizmet etmek ve dünya çapında şehirlerle güçlü bağlar kurma geleneğini sürdürmek müthiş bir ayrıcalık. Ege'nin incisi kentimiz doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle insanları kendine çekerken, her biri ayrı güzelliklere sahip 13 ilçesi ve keşfedilmemiş yönleriyle ziyaretçilerini adeta büyüler. Böylesine eşsiz bir coğrafya ve fırsata sahip olmanın verdiği sorumlulukla çalışmalarımıza hızlıca başladık. Bugün, 8 bin yıllık kültürel mirasıyla şehrimiz, dünyayla bir kez daha buluşmanın heyecanını yaşıyor. Oluşturduğumuz yol haritası ile Muğla'nın kültürel mirasını dünyaya tanıtma yolculuğuna büyük bir heyecanla çıktık.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, uluslararası ve bölgesel bağlarımızı güçlendirmeye ve hem şehirlerimiz hem de küresel topluluğumuz için fayda sağlayacak iş birliği yollarını keşfetmek için büyük bir kararlılıkla çalışmalarımıza başladık. Ortak fayda sağlayan girişimlerle, karşılıklı öğrenmeyi, en iyi uygulamaların değişimini kolaylaştırabileceğimize ve toplumlarımızın ilerlemesine önemli ölçüde katkıda bulunabileceğimize inanıyorum. Kentsel planlama, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, tarım, turizm, kültür ve kültürel miras gibi alanlarda birçok ortak proje ve iş birliği gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Muğla, 8 Bin Yıllık Kültürel Mirasıyla Dünyayla Buluşuyor
Kaynak: ANKA

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