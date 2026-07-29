Muğla Akyaka Kadın Azmağı’nda deniz dibi temizliği - Son Dakika
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Muğla Akyaka Kadın Azmağı’nda deniz dibi temizliği

Muğla Akyaka Kadın Azmağı’nda deniz dibi temizliği
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi; Ula Belediyesi, Akdeniz Ekolojik Miras Derneği ve Akyaka Azmak Tur Kooperatifi iş birliğinde Akyaka Kadın Azmağı’nda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi; Ula Belediyesi, Akdeniz Ekolojik Miras Derneği ve Akyaka Azmak Tur Kooperatifi iş birliğinde Akyaka Kadın Azmağı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, doğal çevrenin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi; Ula Belediyesi, Akdeniz Ekolojik Miras Derneği ve Akyaka Azmak Tur Kooperatifi iş birliğinde Kadın Azmağı'nda dip temizliği etkinliği düzenledi. Akyaka Azmak'ta gerçekleştirilen dip temizliği çalışmasıyla, su ekosistemini olumsuz etkileyen atıkların ortamdan uzaklaştırılması hedeflendi. Çalışma kapsamında su altındaki atıklar ekipler tarafından toplanarak doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlandı.

1 SAATTE YAKLAŞIK 80 KİLOGRAM ATIK TOPLANDI

Dip temizliği çalışmalarının zorlu ancak doğal yaşamın korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken kaptan Şadi Durmaz, "Hem su üstünde hem de su altında düzenli temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Dip temizliği oldukça zorlu bir çalışma ancak doğal güzelliklerimizi korumak için büyük önem taşıyor. Bölgemizi ziyaret eden misafirlerimizden çevreye duyarlı davranmalarını özellikle rica ediyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen çalışmada önemli miktarda atık toplandığını belirten Akdeniz Ekolojik Miras Derneği Kurucusu ve Sualtı Biyoloğu Dr. Mert Gökalp ise "Toplam 10 dalgıcın katıldığı yaklaşık bir saatlik çalışmada 80 kilogramın üzerinde atık topladık. Bizler Azmak içerisinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütürken, belediye ekipleri de kıyı kesiminde eş zamanlı olarak temizlik yaptı. Buradaki en önemli konu, bu korunan doğal alanın kirletilmemesi ve temiz tutulmasıdır" diye konuştu.

VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Kadın Azmağı'nın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Cihan Dündar ise "Kadın Azmağı, Türkiye'de benzeri olmayan, doğal yapısıyla çok özel bir ekosisteme sahip. Bu nedenle bu bölgenin korunması ve temiz tutulması büyük önem taşıyor. Çalışmalarımıza İtfaiye Dairesi Başkanlığı'mızın dalgıç ekipleri de destek verdi. Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın öncülüğünde kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığımız, Muğla'nın bin 500 kilometrelik kıyı şeridinde etkin çevre yönetimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner de çevrenin korunmasının ortak sorumluluk olduğuna vurgu yaparak, "Yaklaşık bir saat süren dip temizliği çalışmasında Azmak'tan pet şişeler, cam şişeler, araç lastikleri ve çeşitli atıklar çıkardık. Tüm vatandaşlarımızı çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Doğa kendini kirletmiyor; maalesef biz insanlar kirletiyoruz. Bu atıklar hem dip yapısına hem de ekosisteme ciddi zarar veriyor" dedi.

"DOĞAMIZI İŞ BİRLİĞİYLE KORUYORUZ"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Akyaka Kadın Azmağı'nın korunmasının kurumlar arası iş birliği ve toplumsal duyarlılıkla mümkün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Akyaka Kadın Azmağı, Muğla'mızın en kıymetli doğal miraslarından biri. Bu eşsiz ekosistemi korumak için kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve bölgeyi sahiplenen vatandaşlarımızın birlikte hareket etmesi büyük önem taşıyor. Bu anlamlı çalışmaya bilgi ve deneyimiyle katkı sunan Sualtı Biyoloğu Dr. Mert Gökalp'e, yıllardır Azmak'ın korunması için emek veren kaptan Şadi Durmaz'a, Ula Belediyesi'ne ve emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak doğal zenginliklerimizi korumaya, çevre bilincini güçlendirmeye ve bu güzellikleri gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Akyaka Kadın Azmağı’nda deniz dibi temizliği - Son Dakika

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