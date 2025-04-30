Muğla, Aydın ve Denizli için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Muğla, Aydın ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kuvvetli yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Muğla, Aydın ve Denizli'ye Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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