Muğla Bodrum\'da 2 şüpheli, 3 ruhsatsız tabanca ve 697 mermiyle yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sokakta silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından 3 ruhsatsız tabanca, 697 mermi, 2 bıçak ve 1 teleskopik copla yakalan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Geriş Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden silah sesleri duyulduğu ihbarıyla polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, caddede 2 adet 9 mm çapında boş kovan tespit etti. Çevrede yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmalarında, silahın bir otomobilden ateşlendiği ve aracın Dirikan Sokak yönüne gittiği belirlendi. Sokağa giren ekipler, park halindeki aracı ve yakınındaki A.Ö.'yü (38) tespit etti. Aracın kendisine ait olduğunu söyleyen A.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.Ö.'nün otomobil ve evinde; ruhsatsız 3 tabanca, çeşitli çaplarda toplam 697 tabanca mermisi, 2 bıçak ve 1 teleskopik cop ele geçirildi.

Olayla ilgili silahı kullandığı değerlendirilen A.Ö. ile evdeki N.Ş. (35) gözaltına alındı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin ardından 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.