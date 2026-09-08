Muğla Bodrum'da 3 kadını takip eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Bodrum'da 3 kadını takip eden şüpheli tutuklandı

Muğla Bodrum\'da 3 kadını takip eden şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 farklı günde 3 kadını takip ettiği ve evlerine girmeye çalıştığı öne sürülen Ö.V. tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmaları sonucu yakalanan şüpheli, hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 farklı günde 3 kadını takip ettiği ve evlerine girmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Konacık ve Çırkan mahallelerinde gece saatlerinde 3 farklı günde 3 kadını takip ettiği ve evlerine girmeye çalıştığı yönünde ihbar yapıldı.

İhbarlar üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve polis merkezi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmaları sonucu kimliği belirlenen Ö.V, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, Güncel, Bodrum, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Bodrum'da 3 kadını takip eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı 93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Batman’da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama
Çekmeköy’de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada Çekmeköy'de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada
Alanyaspor, Rize’den 3 puanla döndü Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü
Gaziantep FK, Göztepe’ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı

18:30
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
18:15
Devrim Muhafızları: ABD’ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
18:09
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
18:02
İç çamaşırından silahı çıkardı “Kocanın selamı var“ deyip kurşun yağdırdı
İç çamaşırından silahı çıkardı! "Kocanın selamı var" deyip kurşun yağdırdı
17:44
İsrail’den yaptırımlara misilleme İngiltere’nin Doğu Kudüs’teki konsolosluğu kapatılıyor
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor
16:37
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti Fark edilince bakın ne yaptı
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 19:02:50. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da 3 kadını takip eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement