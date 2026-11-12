Muğla Bodrum\'da arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, diğer sürücü öldü

Muğla Bodrum'da arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, diğer sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddiaya göre, Bodrum'da Konacık yönünde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada bekleyen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete başka bir motosiklet arkadan çarptı. Kazada, Batuhan E. yaşamını yitirdi, B.S. ise yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi Konacık yönünde meydana geldi. İddiaya göre, B.S.'nin yönetimindeki 01 UY 925 plakalı motosiklet, Konacık Jandarma Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Batuhan E.'nin kullandığı 48 ART 876 plakalı motosiklete arkadan çarptı. 2 motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Batuhan E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralı sürücü ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Batuhan E., otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.