Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi'nden Kooperatif Buluşması - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi'nden Kooperatif Buluşması

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Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi’nin ‘Kooperatif Buluşması’ Datça Sındı Köyünde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kooperatifleşme üretici ve tüketici için önemli bir konu. Kooperatifleşme sayesinde üreticilerimizin ürünleri değerinde alınıp, tüketicilere ulaştırılıyor. Kooperatiflerimizin gelişimine yardımcı olmak için çalışıyoruz" dedi.

26.08.2024 17:46  Güncelleme: 19:18
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi'nin 'Kooperatif Buluşması' Datça Sındı Köyünde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kooperatifleşme üretici ve tüketici için önemli bir konu. Kooperatifleşme sayesinde üreticilerimizin ürünleri değerinde alınıp, tüketicilere ulaştırılıyor. Kooperatiflerimizin gelişimine yardımcı olmak için çalışıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kooperatiflerin yer aldığı, Türkiye'de bir ilk olan Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Datça Sındı Köyü'nde bir araya gelerek Muğla için önemli adımlar attı. Sındı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin öncü olduğu buluşmaya Seydikemer Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Menteşe Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Milas Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Bodrum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Datça Ahi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi katıldı.

Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi ortaklarının katıldığı toplantıda kooperatifler arası işbirliği, ürünlerin yurt içi ve yurt dışına pazarlanması konuları ele alındı. Ayrıca özel sektör temsilcileri de toplantıya katılarak, kooperatif ürünlerinin pazarlanması konusunda destek vereceklerini belirtti. Kooperatifler arası bilgi alışverişi yapılarak, birlikte hareket etme stratejilerinin geliştirildiği toplantıda, kooperatiflerin ortak hedefler doğrultusunda iş birliğini güçlendirmeye ve tarımsal verimliliği artırmaya yönelik konularda görüş birliğine varıldı.

"Kooperatifleşme, üretici ve tüketici için önemli"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kooperatifleşme üretici ve tüketici için önemli bir konu. Kooperatifleşme sayesinde üreticilerimizin ürünleri değerinde alınıp, tüketicilere ulaştırılıyor. Tüketiciler de bu sayede kaliteli ürünlere kolayca ulaşabiliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak üretici ve üretimin değerini biliyoruz. Bu konuda da birçok desteğimiz var. Bu girişimle de kooperatiflerimizi bir araya getirdik. Bu sayede üretimin arttırılması, kaliteli ürünlerin iç ve dış pazara sunulması, kapasite güçlendirme gibi konularda kooperatiflerimizin gelişimine yardımcı olmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz yurt dışı pazarı"

Toplantının kooperatifler için önemine değinen Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk, "Toplantılarımızı sürekli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu toplantılarla kooperatiflerimizi bir araya getirerek ürünlerini diğer kooperatiflerle paylaşmasını sağlıyoruz. Bu ürünlerin Muğla genelinde öncelikle tanıtılıp satışını gerçekleştirmeyi ardından Türkiye geneline ve yurt dışına satışını önceliyoruz. Bizler en büyük desteği Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden alıyoruz. Yurt dışı ihracatı konusunda kooperatiflerin adımları çok zayıf kalıyor. Bu konu için köklü firmalarla çalışmalarımız devam ediyor. Onlardan da destek alarak yurt dışına ulaşabilmenin yollarını arıyoruz" dedi.

"Büyükşehir'den büyük destek alıyoruz."

Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul, "Kooperatifimizde şu an badem ve zeytinyağı ağırlıklı ürün satmaktayız. Türkiye'de birçok kooperatife ürün satıyoruz. Geçen sene Muğla Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Katar'a, İsviçre'ye, İngiltere'ye çağla turşusu ihraç ettik. Burada toplanmamızın amacı üretim artışı, pazarlama gibi konulara yönelik fikir alışverişinde bulunarak bu konularda ilerleme sağlamak. Büyükşehir belediyesi bizlere ekipman desteği sağlıyor. Badem üreticilerimiz için badem kırma makinesi desteği verildi, bu da hem bizi hem de üreticimizi büyük bir dertten kurtardı" diye konuştu.

"Kooperatif ile ürünlerim güvende"

Üretici İbrahim Orhan, "Tüm ürünlerimi daha iyi fiyata kooperatifimize verebiliyorum. Bir kooperatif üyesi olarak biz onlara yardımcı oluyoruz, onlarda bize yardımcı oluyor. Kooperatifin amacını halkın bilmesi için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Kooperatiften önce ürettiğimiz ürünleri genelde toptancıya veriyorduk. Artık her şeyi kooperatifte değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

"Muğla ürünlerinin eşi benzeri yok"

Pazarlama Uzmanı Şems Hür, "Buradaki amacım kooperatif birliği ürünlerinin hem yerel, hem de uluslararası pazarda uygun firmalara pazarlanmasını sağlamak. Birliğin bir bütün olup elindeki ürünleri en kaliteli haliyle ve en uygun pazarda kendine yer bulabilmesini amaçlıyoruz. Bununla ilgili ön çalışmalarımızı yapmaya başladık. Uygun ürün seleksiyonunu yapacağız, daha sonra bu ürünlerin kalite standartlarını belirleyeceğiz. Özellikle coğrafi işaretli ve raf ömrü uzun ürünlerimizin pazarlamasıyla ilgili iki stratejik planımızı oluşturacağız. Yerel ve ulusal pazarda bu ürünleri doğru kaynaklara ulaştırarak, üreticimize sürdürülebilir bir gelir kaynağı yaratmayı amaçlıyoruz" dedi.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Tarım Teknikeri Cenk Erdoğan, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Ticaret Bakanlığı ile Tarım Orman Bakanlığı'nın altında faaliyet gösteren kooperatifleri tek çatı altında buluşturduk. Bu Türkiye'de ilk defa yapılan bir proje. Burada kooperatifler, ortak satın alım yapabilme, kapasitelerini güçlendirme ve ürünlerini geniş kitlelere ulaştırma gibi alanlarda gelişimlerine yardımcı olmak için bu projeyi gerçekleştirdik. Burada kooperatiflerimizin, satış pazarlama konusunda, üretimde ne yapabileceklerini, yurt içi ve yurt dışında hangi ürünleri, ne şekilde pazarlayıp, değerlendirebileceklerini konuştuk" diye konuştu

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi'nden Kooperatif Buluşması - Son Dakika

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