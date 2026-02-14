Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: "Kırsalda Üretim Varsa, Kentte Bereket Vardır"

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa yönelik destekler kapsamında Seydikemer'de üreticilere balık yemi, fidan, süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jenaratör desteği sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kırsalda üretim varsa, kentte bereket vardır. Seydikemer'de olduğu gibi Muğla'nın tüm ilçelerinde üreticimizin yanında olmaya, tarımsal desteklerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla kent genelinde destek projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesinde üreticilere balık yemi ve fidan desteği verdi. Sağlanan desteklerle kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi, katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması ve aile ekonomisine katkı sunulması hedefleniyor.

S.S. Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, Seydikemer'de üreticilere birçok alanda destek sağlandığını vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyemizin tarıma ve üreticiye yönelik desteklerinden çok memnunuz. İlçemizde balık yemi, fidan, süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jenaratör desteği sağlandı. Bölgemize yapılan bu katkılar için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kırsalda üretim varsa, kentte bereket vardır"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kırsalda üretimin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Aras, "Muğla'mızda toprağına, suyuna ve emeğine sahip çıkan üreticilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Balık yemi, fidan, süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jenaratör desteklerimizle hem üretim maliyetlerini azaltmayı hem de üreticimizin emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. Kırsalda üretim varsa, kentte bereket vardır" diye konuştu.

Üretimin sürdürülebilirliğine dikkat çeken Başkan Aras, "Amacımız, gençlerin ve ailelerin kırsalda üretimden kopmamasını sağlamak. Bölgeye uygun, katma değeri yüksek ürünlerle hem doğamızı koruyacağız hem de üreticimizin gelirini artıracağız. Seydikemer'de olduğu gibi Muğla'nın tüm ilçelerinde üreticimizin yanında olmaya, tarımsal desteklerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Katma değeri yüksek ürünler üretme imkanı bulduk"

Seydikemer Boğalar Mahallesi üreticilerinden Yusuf Siper ise verilen desteklerin kırsal üretim açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Ahmet Başkanımız, kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza tohum, mineral taşı, fidan desteğinin yanı sıra süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jenaratör desteği sağlayarak çok önemli katkılar sunuyor. Kırsalda üretim yapan vatandaşlarımızın katma değerini artırmaya yönelik bu destekler, diğer illere örnek olabilecek niteliktedir. Yapılan destekler sayesinde üretim maliyetlerimiz düşerken, katma değeri yüksek ürünler üretme imkanı da bulduk. Üreticiyi merkeze alan bu destekler için Ahmet Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Seydikemer Çaykenarı Mahallesi üreticilerinden İsmail Uygun da "Büyükşehir Belediyemiz biz üreticilere fidan desteği sağladı. Büyükşehir Belediyemizin tarımsal desteklemelerinden son derece memnunuz. Ahmet Başkanımız sağ olsun, üretici için elinden geleni yapıyor" dedi.

Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım da su ürünleri sektöründe verilen desteklerin önemine dikkat çekerek, "Muğla Büyükşehir Belediyemizle birlikte küçük aile işletmelerimize balık yemi desteğinde bulunuyoruz. Hem devletimizin hem de yerel yönetimlerimizin sağladığı destekler büyük önem taşıyor. Üreticilerimize dağıtılan balık yemleri, Büyükşehir Belediyemizin üreticiye verdiği değerin somut bir göstergesidir. Her zaman üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Seydikemer'e hizmet akıyor diyebiliriz"

Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı ve Seydiler Muhtarı Mehmet Güven ise geçmişte Muğla'nın büyükşehir olmasının ilçeye hizmet getirme konusunda endişe yarattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Önceden Muğla Büyükşehir olunca buraya nasıl hizmet gelecek diye bir endişemiz vardı. Ancak bugün son derece sıcak ve üreticiyi merkeze alan bir ortam görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın destekleriyle üreticilerimize balık yemi, fidan, süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jenaratör desteği destekleri sağlandı ve ayrıca kreşimizin açılışı yapıldı. Seydikemer'e hizmet akıyor diyebiliriz. Seydikemer muhtarları olarak Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle ayakta duruyoruz. Ahmet Başkanımıza ve emeği geçen tüm ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."