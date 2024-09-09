Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Fransa'ya gitti

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarım, turizm, su, çevre, iklim değişikliği, denizcilik ve akıllı kentler gibi alanlarda temaslarda bulunmak üzere Fransa'ya gitti.

'Dünya Kenti Muğla' vizyonu ile uluslararası alanda iş birliklerini artırmak için temaslarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üç günlük ziyarette Fransa'nın Nice, Cannes ve Aix de Provence şehirlerinde görüşmeler gerçekleştirecek. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üç günlük ziyarette coğrafi olarak Muğla'ya çok benzeyen, Akdeniz'e kıyısı olan, ülkelerinde turizmde söz sahibi kentlerle turizm, tarım, denizcilik ve daha birçok farklı konuda görüşmeler yapacak. Başkan Aras ayrıca Nice ve Cannes belediyeleri ile temaslar gerçekleştirerek, fikir alışverişinde bulunacak.