Muğla Büyükşehir Belediyesi Aydın ile Deniz Otobüsü Seferlerine Başlıyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Aydın ile Deniz Otobüsü Seferlerine Başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle deniz otobüsü seferlerini başlatarak deniz ulaşımını daha verimli hale getiriyor. Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris güzergahlarında yapılacak seferlerle Aydın-Muğla arası ulaşıma yeni bir yöntem eklenmiş olacak.

06.06.2024 13:45  Güncelleme: 14:20
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle deniz otobüsü seferlerini başlatıyor. Bodrum-Turgutreis- Didim ve Fethiye- Marmaris güzergahlarında yapılacak seferlerle Aydın-Muğla arası ulaşıma yeni bir yöntem daha eklenmiş olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, karayollarında yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm olarak deniz yolu toplu taşıma hatları oluşturuyor. Daha önce deniz ulaşımında sadece Datça-Bodrum feribot seferleri yapılırken, deniz otobüsü seferleri ile vatandaşlar Marmaris-Fethiye ile Bodrum-Turgutreis-Didim güzergahlarında seyahat edebilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği sonucunda Didim'in de rotaya eklenmesi, özellikle yaz aylarında yaşanan karayolu trafiğindeki sıkışıklığın rahatlaması ve vatandaşlara alternatif bir çözüm sunulması hedefleniyor.

Muğla-Aydın arası ilk sefer 1 Temmuz'da

Yeni seferlerin ilk olarak 1 Temmuz 2024 Kabotaj Bayramı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bodrum, Turgutreis ve Didim arasında düzenlenecek seferler, bölge halkı ve turistler için hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak. Bu tarihten itibaren deniz otobüsleri bu üç nokta arasında düzenli olarak sefer yapacak. Fethiye ile Marmaris arasında düzenlenecek deniz otobüs seferleri ise 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.

Özellikle yaz aylarında sıkışan karayolu trafiğine deniz yolunun önemli bir alternatif olacağını belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdür Vekili Cem Hodoğlugil, şunları kaydetti:

"Denizlerimizden daha fazla faydalanılması ve özellikle yaz aylarında turizm şehri olan Muğlamızda karayolunda oluşan trafik yoğunluğuna bir alternatif olarak deniz yolu hatlarının geliştirilmesi için çalışmalarımıza başladık. Bu amaçla ilk aşamada Fethiye ilçe merkezi ve Bodrum ilçemizde karayoluna alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu bir deniz ulaşımı sağlanması için çalışmalarımız devam ediyor. 450 yolcu kapasitesine sahip olacak deniz otobüslerimiz saatte 25 deniz mili süratle karayoluna alternatif olabilecek sürelerde seferlerini tamamlayabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınacak izinlerin de bir aşaması olan UKOME Genel Kurulu bu hafta karar aldı. Sonrasında Ulaştırma Bakanlığı'nın izni alınır alınmaz 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda deniz otobüsü seferlerine başlamayı planlıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Aydın ile Deniz Otobüsü Seferlerine Başlıyor - Son Dakika

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