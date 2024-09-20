Muğla\'da Gaziler Günü Etkinliği

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Türkan Saylan Yaşam Merkezi'nde 'Gaziler Paneli' düzenledi.

Düzenlenen panele, gaziler, gazi ve şehit yakınları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Naci Önal, MSKÜ Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Ayten Kiriş Avaroğulları, MSKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Osman Köse, emekli tarih öğretmeni ve araştırmacı yazar Yılmaz Bozkurt panelist olarak katıldı.

"Destan Yazan Bir Milletiz"

MSKÜ Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Naci Önal, 19 Eylül'ün önemine değinerek, "Bugün Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gazi' unvanı aldığı gün. Destan yazan bir millet olarak bugün bağımsız olmaya herkesten çok hakkı vardır. Bu da gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde olmuştur. Bu hislerle 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor ve şehitlerimize rahmet, gazilerimize ise teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MSKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Osman Köse ise "Atatürk' de 'Gazi' şeklinde seslenilmesinden hoşlanırdı. Bu da çok değerlidir. Gazilerimiz bizler için çok kıymetli. Böyle bir etkinlik yapıldığı için de çok teşekkür ediyorum" dedi.

MSKÜ Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Ayten Kiriş Avaroğulları, Gaziler'in kendi anlattıkları anılardan ve yaşadıkları etkileyici olayları anlattı. Araştırmacı yazar, emekli tarih öğretmeni Yılmaz Bozkurt'ta çocukluğunun Çanakkale'de savaşan gazilerin hikayelerini dinleyerek geçtiğini ve bu olaylardan çok etkilendiğini söyledi, gaziliğin ömür boyu taşınacak bir şeref olduğunu ifade etti. Gaziler Paneli'nde ayrıca Kıbrıs Gazisi Rasih Royal Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin" şiirini okudu.

Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen, Kıbrıs Gazisi Mehmet Sarban, malul gazi Abdullah Kaba da anılarını panele katılanlarla paylaştı.