Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Eşitliği Protokolü - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Eşitliği Protokolü

Muğla Büyükşehir Belediyesi, düzenlenen "Kadın Pikniği" etkinliğinde Kadın Koalisyonu ile toplumsal cinsiyet eşitliği için iş birliği protokolü imzaladı. Etkinlikte kadınlara yönelik sosyal aktiviteler ve müzik dinletileri gerçekleştirildi.

10.05.2025 14:22
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği "Kadın Pikniği" etkinliğinde, Kadın Koalisyonu ile 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartının Uygulanması ve İzlenmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'nü imzaladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarına bir daha yenisini ekledi. Menteşe ilçesindeki Kızıldağ Mesire Alanı'nda düzenlenen "Kadın Pikniği" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kadın Koalisyonu arasında 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nın uygulanması ve izlenmesine yönelik İş Birliği Protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen protokole, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, STK'ler ve vatandaşlar katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin kuruluşunun birinci yılı dolayısıyla "Birbirimizin Hızır'ı Olacağız" sloganıyla düzenlenen etkinlikte kadınlara yönelik müzik dinletileri ve çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği yerel düzeyde güçlenecek

Protokol, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik taahhütlerini içeren Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı doğrultusunda Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlanması ve uygulanmasına yönelik süreci kapsıyor. Farklı çalışma alanlarına, yöntemlere ve düşüncelere sahip birçok kadın derneğinin bir araya gelmesiyle oluşan Kadın Koalisyonu, bu süreçte çeşitli katkılar sunacak.

"Birbirimizin Hızır'ı olmak için buluştuk"

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozankonuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün burada birbirimizin Hızır'ı olmak için buluştuk. Başkanımız Ahmet Aras'ta bu noktada her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ederiz" dedi.

"Birlikte daha güçlüyüz"

Koalisyon adına protokol törenine katılan Sinem Mısırlıoğlu ise iş birliğinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerel düzeyde güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Mısırlıoğlu, "Bu protokol bizim için kadınların kendi sözünü söyleyebilmesini taahhüt ediyor. Birlikte daha güçlüyüz. Dayanışmamız bu yüzden çok önemli. Bu umudu bize verdiği için tüm kadınlar adına Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Ben bu yolculukta üstüme düşen her şeyi yapmak için buradayım"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları söyledi:

"Bugün, toplumsal cinsiyet eşitliğini sözden eyleme taşıyacak bir iradeyi ve bir kararlılığı somut olarak ortaya koymak için bir araya geldik. Bu protokolle kadınların sesiyle, emeğiyle, mücadelesiyle büyüyen bir Muğla'nın temellerini birlikte daha da sağlamlaştırıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olurken, güzel günleri Muğla'nın her bir köşesinde sizlerle birlikte, yan yana yürüyerek gerçekleştirebileceğime inanarak yola çıktım. Zora düştüğümüzde, çıkış bulamadığımızda ve en önemlisi yalnız bırakıldığımızda, bir umut olarak Hızır'ı görürüz. Soluklanıp nefes alabildiğimiz, derin suskunlukları sese dönüştürdüğümüz ve bu sesi kentin sesi olarak kabul ettiğimizde işte Hızır olmak budur. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, uzak bir geleceği beklemeden, bu kentin kadınlarıyla birlikte, onların ürettiği çözümlerle, kurdukları kadın meclisleriyle, çoğulculuk ve çeşitliliğin gücüyle bugün bunu birlikte gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kadınlar, bu kent için 'güzel günler göreceğiz' demenin ötesinde, güzel günleri var etme yolculuğunu da üstlendiler. Ben de bu yolculukta üstüme düşen her şeyi yapmak için buradayım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Eşitliği Protokolü - Son Dakika

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