Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Vektörle Mücadele Seferberliği - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Vektörle Mücadele Seferberliği

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele hizmetlerini bilimsel ve çevre dostu yaklaşımlarla sürdürerek, halk sağlığını koruma ve çevreyi temiz tutma hedefinde. Başkan Ahmet Aras, bu süreçte vatandaşların katkısının önemine vurgu yaptı.

10.04.2025 15:38  Güncelleme: 16:37
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen vektörle mücadele hizmetleri, bilimsel temelli ve çevre dostu yaklaşımlarla il genelinde kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Her bireyin bu mücadeleye katkı sağladığı sürece, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Muğla yaratabileceğimize inanıyorum. Hep birlikte el birliğiyle çevremizi koruyarak sağlıklı bir geleceğe adım atacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşam kalitesini artırmayı ve sağlıklı kentler hedefini kararlılıkla sürdürüyor. Bodrum, Fethiye, Marmaris, Menteşe, Milas ve Ortaca'da olmak üzere 6 hizmet birimiyle entegre vektör mücadelesi yürüten Büyükşehir Belediyesi, alanında uzman teknik kadrosu ve zararlı canlılarla mücadele konusunda yetkinlik belgesine sahip saha ekibiyle çalışmalarını dört ana başlıkta sürdürüyor: kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele.

Büyükşehir Belediyesi, kültürel mücadele kapsamında; vatandaşların bilinçlendirilmesi ve mücadeleye aktif katılımı hedefliyor. Muhtarlıklar, AVM'ler, kahvehaneler, pazar yerleri ve ilkokullarda düzenlenen sunumlar ve dağıtılan bilgilendirme broşürleriyle, sivrisineklerin üreme alanları konusunda toplumsal farkındalık artırılıyor. Açıkta su birikintisi oluşabilecek kap, kova ve saksı altı tabaklarının kontrol edilmesi gibi basit önlemlerle, halk sağlığına katkı sağlanıyor.

Fiziksel ve biyolojik önlemlerle ekolojik denge gözetiliyor

Büyükşehir Belediyesi, fiziksel mücadele yöntemleriyle kimyasal madde kullanımını azaltarak çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda sivrisinek ve benzeri zararlıların üreme alanlarının ortadan kaldırılması amacıyla dere yatakları, sulama kanalları ve köprü altlarında temizlik ve ıslah çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca bina altlarında biriken suların tahliyesi, çevrede biriken atık lastiklerin toplanması gibi uygulamalarla, vektör kaynaklı risklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kimyasal müdahale son çare

Kimyasal mücadele, entegre yöntemlerin sonuç vermediği alanlarda ve zararlının kontrol altına alınamadığı durumlarda son seçenek olarak uygulanıyor. Belediyede görevli 7 mesul müdür sertifikalı teknik personel, 236 uygulayıcı personel, 61 yeni araç ve destek ekibiyle birlikte tüm il genelinde koordineli bir şekilde hizmet veriliyor.

Vektörle mücadelenin hangi alanlarda gerçekleştiğini aktaran Sağlık Sosyal Daire Başkanlığı'nda Vektörle Mücadele Birimi'nde Yüksek Kimyager Gönül Çelen Yanaral, "Vektörler; sivrisinek, karasinek, kene gibi hastalık taşıyan canlılardır. Sivrisinekler kirli ve temiz durgun sularda üremektedir. Vektörle mücadele ekiplerimiz bu noktada üreme kaynaklarını bularak vatandaşlarımıza kaynağın ortadan kaldırılmasıyla ilgili bilgi vermektedir. Araç üstü soğuk sisleme uygulaması yaz sezonu boyunca tüm araçlarımızla il genelinde yapılmaktadır. Diğer bir vektör olan karasinekler ise organik atıklarda; bit, pire, kene ise dış paraziti yapılmamış ev hayvanlarından üremektedir" diye konuştu.

"Birlikte mücadele etmeliyiz"

Vatandaşların da desteği ile vektörle mücadelenin daha etkili olacağına değinen Yanaral, "Vatandaşlara uyarılarımız şu şekilde, hayvanlarımızın kaplarını haftada bir kez temizleyelim, yenileyelim. Evlerimizin etrafında ağzı açık kap, kova ve testilerde su bulundurmayalım, saksı tabaklarında ve klima suyunun biriken suları muhakkak dökelim. Fosseptik kapaklarımızı ve yağmursuyu biriktirdiğimiz su depo kapaklarımızı sivrisinek gelmeyecek şekilde düzeltelim. Çocuklarımızı ve sevdiklerimizi risklerden koruyabilmek için birlikte sorumluluk almalıyız ve birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

"Çevremizi koruyarak sağlıklı bir geleceğe adım atacağımıza olan inancımız tamdır"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Halk sağlığını korumak, çevremizi temiz tutmak ve doğayla uyumlu bir yaşam sürmek, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük önceliklerimizden biridir. Vektörle mücadele çalışmalarımızı bilimsel yöntemler ve çevre dostu yaklaşımlar doğrultusunda yürütmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın desteğiyle il genelinde etkili ve sürdürülebilir bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Her bireyin bu mücadeleye katkı sağladığı sürece, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Muğla yaratabileceğimize inanıyorum. Hep birlikte el birliğiyle çevremizi koruyarak sağlıklı bir geleceğe adım atacağımıza olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Vektörle Mücadele Seferberliği - Son Dakika

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