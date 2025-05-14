Muğla Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Çiftçiler Günü'nü Kutladı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Çiftçiler Günü'nü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlediği programla kutladı. Üreticiler ve kooperatif temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Maalesef mazot ve gübre fiyatları oldukça yüksek. Üretim maliyetleri her geçen gün artıyor. Ancak çiftçilerimiz yılmadan üretmeye devam ediyor. Aksi halde pazarda ve markette ürünlere ulaşmamız mümkün olmazdı. Bizim çiftçimiz milletini aç bırakmaz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs Uluslararası Çiftçiler Günü'nü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlediği programla kutladı. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, Muğla Güçbirliği Kooperatif Başkanı Fatih Öztürk, Muğla Arıcılar Birliği Başkanı Yılmaz Kara ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.

Programda, "Tarımda Kurumların Gücü" başlıklı yeni destek modeli tanıtıldı. Modelin temel amacı ise üretim, depolama, işleme ve pazarlama gibi alanlarda üreticilere kurumsal destek sağlamak olarak bildirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nin çalışmalarını aktaran tanıtım videosuyla başlayan program, başarılı tarım örnekleriyle devam etti. Ardından tarımsal kalkınmaya ilişkin çözüm önerileri ve katılımcı görüşlerine yer verilen interaktif bir oturum gerçekleştirildi.

"Tarımda sağlanan her destek geleceğe yapılan yatırımdır"

Muğla Arıcılar Birliği Başkanı Yılmaz Kara, Büyükşehir Belediyesi'nin fondan arı yemi desteği ve temiz petek şoklama uygulamalarıyla arıcılara verdiği desteğin önemini vurgulayarak, "Bu destekler sayesinde üretim sürdürülebilir hale geliyor" dedi.

Muğla Güç Birliği Kooperatif Başkanı Fatih Öztürk ise Berlin'deki tarım fuarına katılımın ve diğer şehirlerdeki tanıtım çalışmalarının Büyükşehir iş birliğiyle gerçekleştiğini belirterek, "Tarımda sağlanan her destek aslında geleceğe yapılan yatırımdır" ifadelerini kullandı.

"Kooperatifleşme, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir gelenektir"

Etkinlikte konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Uluçam, KKTC'deki kooperatifleşme sürecinin tarihsel gelişimini aktararak geçmişten bugüne örneklerle kooperatifçiliğin tarımsal üretimdeki rolünü aktardı. Uluçam, kooperatiflerin kırsal kalkınmadaki etkisine dikkat çekerek, "Kooperatifleşme, Kuzey Kıbrıs'ta sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı da güçlendiren bir gelenektir. Bu yapı, tarih boyunca üreticilerin birlikte hareket ederek güçlü bir tarımsal altyapı oluşturmasına imkan tanımıştır" diye konuştu. Konuşmasında suyun önemine de değinen Uluçam, Türkiye'den KKTC'ye sağlanan su temininin, üretimin sürdürülebilirliği açısından hayati değer taşıdığını belirtti.

"Yüksek üretim modeliyle halkı aydınlatmayı hedefliyoruz"

Etkinlikte "Tarımda Kurumların Gücü" projesini tanıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem, projenin amaç ve kapsamını şu sözlerle ifade etti:

"Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle, Muğla tarımının geliştirilmesine katkı sağlamak, adil, sağlıklı ve çevre dostu bir tarım-gıda sistemini oluşturmak adına bu projeyi hayata geçirdik. Amacımız, yerelde sürdürülebilir tarımı teşvik etmek, üretimden depolamaya, işleme, lojistikten pazarlamaya kadar tüm süreçlerde üreticilerimize kurumsal destek sunmak. Tarım alanında karşılaşılan sorunları tespit edip ortak akılla çözüm önerileri geliştirmek, bilim ve teknik temelli politikaları hayata geçirmek için bu projeyi planladık. 'Tarımda Kurumların Gücü' ile Muğla'da ve ülke genelinde koordinasyon içerisinde hareket ederek, daha güçlü bir sesle tarımın geleceğine yön vermeyi, çevresel duyarlılığı yüksek bir üretim modeliyle halkı aydınlatmayı hedefliyoruz."

"Çiftçilikte son kuşağın yaşandığını gösteriyor"

MUPA Başkanı Tansu Özcan, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 25 bin çiftçiyle yapılan saha araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Özcan, "Tarım bizlere atalarımızdan kalan bir sorumluluk. Ancak veriler, gerekli önlemler alınmazsa çiftçilikte son kuşağın yaşandığını gösteriyor. Araştırmaya göre çiftçilerin yüzde 59,8'i imkanı olsa tarımı bırakmak istiyor, yüzde 65,8'i gelirinin giderini karşılayamıyor. Yüzde 75,6'sı tarlada işçi bulmakta zorlanıyor. Yüzde 75,9'u çocuklarının çiftçi olmasını istemiyor. En büyük sorunlar; mazot ve gübre maliyetleri, su kaynaklarına erişim ve iş gücü eksikliği olarak öne çıkıyor. Bu veriler doğrultusunda teşvik modelleri, kooperatif planlaması, su yönetimi ve iklim direnç projeleri geliştiriliyor. Bu çalışma yerelden kalkınacak bir tarım stratejisinin ilk adımıdır" ifadelerini kullandı. Özcan, ayrıca TR32 bölgesine ait ilk bilimsel tarımsal veri haritasının çıkarıldığını belirtti.

"Eski bildiklerimiz değiştirmemiz lazım"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, iklim krizinin tarımı etkileyen en büyük tehdit olduğunu vurgulayarak, "Muğla artık Türkiye'nin en kurak illerinden biri. Eski bildiklerimiz değiştirmemiz lazım, yeni teknolojileri tarıma da entegre etmemiz lazım. Tüm kurumlar iş birliği içinde olmalı. Bizler kurum olarak elimizden geleni yaparken genç nesilleri de bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Ortak sorunlara ortak çözümler arayıp çözümler üretmek için buradayız. 14 Mayıs Uluslararası Çiftçiler Günü kutlu olsun" dedi.

"İmkanlarımız dahilinde çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Tarımda Kurumların Gücü" projesinin önemine değinerek, şunları söyledi:

"Tarımda Kurumların Gücü' projesiyle, tarımın gelişimine katkı sağlamak amacıyla tüm kurumları bir araya getiriyoruz. Bu projeyle, sektörün karşılaştığı sorunları kurumlarla birlikte tespit edip çözümleri ortak akılla belirleyeceğiz. Her aşamasında katılımcılığı esas alacağımız bu süreçte, kararları birlikte alacak, tarım politikalarını yerelden güçlendirerek şekillendireceğiz. Maalesef mazot ve gübre fiyatları oldukça yüksek. Üretim maliyetleri her geçen gün artıyor. Ancak çiftçilerimiz yılmadan üretmeye devam ediyor. Aksi halde pazarda ve markette ürünlere ulaşmamız mümkün olmazdı. Bizim çiftçimiz milletini aç bırakmaz. Tarıma gereken destek verildiği takdirde hem halkımız gıdaya erişimde sıkıntı yaşamaz hem de ülkemizin milli geliri artar. Anadolu toprakları, dünyada tarımın ilk başladığı yerlerden biridir. Bu topraklar çok bereketlidir. Bir zamanlar dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydik. Ancak bugün tarımda çeşitli sıkıntılarla karşı karşıyayız. Bahane üretmeden, çözüm üretmek zorundayız. Girdi maliyetlerini düşürmemiz şart. Biz de imkanlarımız dahilinde çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz.

"Bahanelere sığınmadan çözüm üretmek zorundayız"

Planlı çalışmak adına MUPA'yı kurduk. Bu kapsamda MUPA, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde tarımın güncel durumunu verilerle ortaya koydu. Elde edilen rakamlar zaman zaman umutsuzluk yaratabiliyor. Gençler tarımla uğraşmak istemiyor olabilir, ancak karamsarlığa kapılamayız. Bahanelere sığınmadan çözüm üretmek zorundayız. Çiftçilerimizi dinleyerek sorunlarına göre somut adımlar atmalıyız. Tüm kurumlarımızla iş birliği içinde hareket ettiğimizde, çözemeyeceğimiz hiçbir problem kalmaz. Bizim çiftçimiz azimlidir. Zarar edeceğini bilse bile ata mesleğini yaşatmak için tarlasını ekmeye devam eder. Kendi ailemden bir örnek vermek istiyorum. Bizim ata geçim kaynağımız narencilikti. Turizmin gelişmesiyle birlikte pek çok aile gibi biz de tarlaları bıraktık, sonunda o bahçeler kurudu. Babam, dedemle birlikte bahçeleri ayakta tutmak için cebinden para harcadı. 'Eğer bu geleneği yaşatmazsak, atalarımız bizi affetmez,' der. Zeytin ağacı için canını verecek kadar bağlılık vardır bu topraklarda. Gençlerimiz bugün daha kolay ve garantili işlere yöneliyor. Tarım yerine fabrikalarda çalışmayı tercih ediyorlar. Gençlerimizin bu konuda farkındalığını artırmamız gerekiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak Marmaris Çamlı'da küçük bir tarım köyü oluşturduk. Burada çocuklarımıza tarımın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösteriyoruz."