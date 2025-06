Muğla, Can Dostlar İçin Mama Üretim Tesisi Kurdu

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde örnek teşkil eden Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi ile can dostlar için bugüne kadar piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 32 bin kilogram mama üretti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu üretimle, can dostlarımızın beslenme ihtiyacını karşılarken belediye bütçemize de önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, hayvan haklarına saygılı, çevre dostu ve sürdürülebilir bir anlayışla hareket ediyoruz" dedi.

Can dostların beslenme ihtiyacına sürdürülebilir bir çözüm sunmak amacıyla Türkiye genelinde 3'üncü, Muğla'da ilk olma özelliği taşıyan Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi'ni hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, faaliyetlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden işletme onay belgeli Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi ile can dostlar için bugüne kadar piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 32 bin kilogram mama üretimi gerçekleştirerek sokak hayvanları ve geçici hayvan bakımevinde bulunan can dostlara dağıttı.

"Mama üretimine aralıksız devam ediyoruz"

Mama üretimiyle belediye bütçesine önemli bir tasarruf sağlandığını kaydeden Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi sorumlusu Veteriner Hekim Sait Volkan Çubuk, şunları söyledi:

"Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi ile can dostlar için mama üretimine aralıksız devam ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon TL değerinde 32 bin kilogram mama üretimi gerçekleştirdik. Ürettiğimiz mamalar öncelikli olarak Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvan Bakımevindeki can dostlarımızın beslenmesinde kullanıldı. Mama üretimi bulunmayan ve ihtiyacı olan belediyelere de yardım da bulunduk. Mama üretimiyle hem belediye bütçesine önemli bir tasarruf sağladık hem de can dostların sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağladık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın can dostlarımıza verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras ise "Can dostlarımızın yaşam kalitesini artırmak, bizim için yalnızca bir görev değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur. Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisimiz sayesinde yalnızca kendi bakımevimizdeki değil, ihtiyaç duyan birçok belediyedeki sokak hayvanlarının beslenmesine de katkı sağlıyoruz. Bu üretimle, can dostlarımızın beslenme ihtiyacını karşılarken belediye bütçemize de önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, hayvan haklarına saygılı, çevre dostu ve sürdürülebilir bir anlayışla hareket ediyoruz. Muğla'mızın her köşesindeki can dostlarımızın refahı için üretime aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.