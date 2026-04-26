Muğla'da "17. Yörük-Türkmen Toyu" İçin Hazırlıklar Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da "17. Yörük-Türkmen Toyu" İçin Hazırlıklar Sürüyor

26.04.2026 11:26  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 17’ncisi düzenlenecek Uluslararası Yörük-Türkmen Toyu için hazırlıklarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde yapılacak toy, 6-7 Haziran’da Menteşe ilçesindeki Yılanlı Yörük Ormanı’nda gerçekleştirilecek.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Uluslararası Yörük-Türkmen Toyu için hazırlıklarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde yapılacak toy, 6-7 Haziran'da Menteşe ilçesindeki Yılanlı Yörük Ormanı'nda gerçekleştirilecek.

17. Uluslararası Yörük-Türkmen Toyu, 16 derneğin katılımıyla düzenlenecek. Derneklerin oy birliğiyle oluşturduğu tertip komisyonunda; Yörük-Türkmen kültürünün yaşatılması ve tanıtılması adına ulusal ve uluslararası çalışmalara öncülük eden İsmail Uzunoğlu, Orhan Akcan, Ramazan Kıvrak ve Mevlüt Kiriş yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen toyun bu yılki ana teması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük Türkmen Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle "Ocaktan Saca, Sütten Aşa: Göçer Kültürde Yeme İçme Geleneği" olarak belirlendi.

İki gün sürecek etkinlik boyunca kültürel gösteriler, yerel lezzetler ve geleneksel yaşam pratikleriyle Yörük-Türkmen mirası bir kez daha geniş kitlelerle buluşturulacak.

"Yörük-Türkmen kültürü bizim kökümüz, hafızamızdır"

Yörük-Türkmen kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çeken Aras, "Yörük-Türkmen kültürü bizim kökümüz, hafızamızdır. Bu kadim geleneği yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası Yörük-Türkmen Toyu da bu kültürü yaşatan, birlik ve dayanışmamızı güçlendiren en anlamlı buluşmalardan biri. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi 6-7 Haziran'da Yılanlı Yörük Ormanı'nda düzenleyeceğimiz 17'nci Uluslararası Yörük-Türkmen Toyu'na bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Muğla'da '17. Yörük-Türkmen Toyu' İçin Hazırlıklar Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 12:07:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Muğla'da "17. Yörük-Türkmen Toyu" İçin Hazırlıklar Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.