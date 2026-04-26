Muğla'da "17. Yörük-Türkmen Toyu" İçin Hazırlıklar Sürüyor

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Uluslararası Yörük-Türkmen Toyu için hazırlıklarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde yapılacak toy, 6-7 Haziran'da Menteşe ilçesindeki Yılanlı Yörük Ormanı'nda gerçekleştirilecek.

17. Uluslararası Yörük-Türkmen Toyu, 16 derneğin katılımıyla düzenlenecek. Derneklerin oy birliğiyle oluşturduğu tertip komisyonunda; Yörük-Türkmen kültürünün yaşatılması ve tanıtılması adına ulusal ve uluslararası çalışmalara öncülük eden İsmail Uzunoğlu, Orhan Akcan, Ramazan Kıvrak ve Mevlüt Kiriş yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen toyun bu yılki ana teması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük Türkmen Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle "Ocaktan Saca, Sütten Aşa: Göçer Kültürde Yeme İçme Geleneği" olarak belirlendi.

İki gün sürecek etkinlik boyunca kültürel gösteriler, yerel lezzetler ve geleneksel yaşam pratikleriyle Yörük-Türkmen mirası bir kez daha geniş kitlelerle buluşturulacak.

"Yörük-Türkmen kültürü bizim kökümüz, hafızamızdır"

Yörük-Türkmen kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çeken Aras, "Yörük-Türkmen kültürü bizim kökümüz, hafızamızdır. Bu kadim geleneği yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası Yörük-Türkmen Toyu da bu kültürü yaşatan, birlik ve dayanışmamızı güçlendiren en anlamlı buluşmalardan biri. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi 6-7 Haziran'da Yılanlı Yörük Ormanı'nda düzenleyeceğimiz 17'nci Uluslararası Yörük-Türkmen Toyu'na bekliyoruz" dedi.