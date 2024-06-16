Muğla'da 18'i çocuk 62 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 18'i çocuk 62 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 18'i çocuk toplamda 62 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarında bir yelkenli tekne içerisinde 15'i çocuk 52 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, Marmaris'in Namlıalan Koyu'nda ise karadan ulaşımın olmadığı bölgede 3'ü çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

16.06.2024 22:29
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Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesi açıklarında 18'i çocuk 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekiplerce İtalya rotası üzerinde durdurulan teknedeki 15'i çocuk 52 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Marmaris'in Namlıalan Koyu'nda da karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Bölgeye Sahil Güvenlik botu ile Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından karadaki 3'ü çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da 18'i çocuk 62 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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